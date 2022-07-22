В подписке «Клерк.Премиум» появились новые курсы по ФСБУ, вебинары по защите от претензий ИФНС, консультации по налоговым требованиям

Новое в «Клерк.Обучении»

Что такое «Клерк.Премиум» ? Это безлимитные консультации, курсы, вебинары и инструкции. Подключиться можно тут

Ежемесячно в мы добавляем в подписку 2 онлайн-курса и не менее 20 вебинаров. Вот что нового в июле.

Онлайн-курс Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С

Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3 сделал курс по учету аренды в программе 1С Бухгалтерия 8.3 (версия ПРОФ), который состоит из пяти видео.

Аренда с признанием права пользования активом (без дисконтирования обязательств по аренде). Учет у арендатора. Аренда с признанием права пользования активом (с дисконтированием обязательств по аренде). Учет у арендатора. Учет лизинга в 1С Бухгалтерия 8.3 у лизингополучателя (без дисконтирования) Учет лизинга в 1С Бухгалтерия 8.3 у лизингополучателя (с дисконтированием обязательства по аренде). Учет имущества, передаваемого в аренду, в программе 1С Бухгалтерия 8.3.

Онлайн-курс «Практические вопросы применения ПБУ 18/02»

Курс выйдет к концу этой недели. Автор — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР. Это ПБУ было самым сложным, пока не появился ФСБУ 25. Однако ПБУ и сейчас не теряет своей актуальности, так как количество разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью растет, а новые ФСБУ количество разниц только увеличивают.

Всего сделали 12 видео с лекциями и 3 теста, что позволит полностью разобраться с ПБУ 18/02.

Онлайн-курс «Топ ошибок бухгалтеров в основных средствах из-за новых ФСБУ»

Это большой и подробный гайд по всем особенностям учета основных средств согласно новым стандартам.

Авторы на практических примерах разбирают моменты, которые вызывают у бухгалтеров затруднения на полном жизненном цикле основного средства — от постановки на учет до списания.

Покажем, как находить ошибки и как их исправлять.

Вы научитесь:

по-новому работать с основными средствами;

избегать типичных ошибок;

исправлять ранее допущенные ошибки;

правильно применять ФСБУ.

Цель курса — продемонстрировать подводные камни, которые есть в ФСБУ 6/2020 и 26/2020.

Разработчики провели кропотливую работу: выделили в документах самое важное, разъяснили спорные моменты, наполнили каждый раздел ссылками на действующую нормативную базу. В результате вы сэкономите драгоценное время.

Преподаватель — Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Что интересного в июльских вебинарах

У нас каждый день идут интересные вебинары для подписчиков «Клерк.Премиум». Вот несколько новинок июля, которые вы можете посмотреть в записи:

А вот анонсы ближайших:

Новое в «Клерк.Консультациях»

«Клерк.Обучение» — это онлайн-курсы для бухгалтеров, официальное повышение квалификации, вебинары, практикумы с лучшими лекторами страны. Входит в подписку «Клерк.Премиум»

У нас работают высококвалифицированные эксперты. Они каждый день отвечают на десятки вопросов по налогам, бухучету и праву. Рассказывают о рисках налоговых схем и о настройках 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве. Смогут проконсультировать по спорам с заказчиком в госзакупках и многим другим вопросам.

Специалисты «Клерка» дают действительно качественные и полезные советы. Их сразу можно применить в работе.

Вопрос. Читательница «Клерка» рассказала, что получила от ПФР требование предоставить документы за 2019-2021 годы в рамках плановой проверки обоснованности предоставления перечня профессий с правом на назначение досрочной пенсии. По подпункту 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 403-ФЗ о страховых пенсиях. Возник вопрос, распространяется ли мораторий на проверки бизнеса в 2022 году на данную проверку?

Ответ «Клерка». Нет, мораторий на данные виды проверок не распространяется, т.е. вы обязаны предоставить запрашиваемые документы.

Действительно, до конца 2022 года действует мораторий на все виды контроля, установленный постановлением Правительства от 10.03.2022 № 336. Контрольные мероприятия и проверки запретили включать в планы их проведения не только на 2022 год, но также на 2023 и 2024 годы. Такой вывод следует из постановления Правительства от 24.03.2022 № 448.

В этом постановлении речь идет о Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Подпунктом 8 пункта 3.1 статьи 1 данного закона установлено, что этот закон не распространяет свое действие на вид проверки, о которой вы спрашиваете.

В требовании ПФР, которое они вам прислали, есть ссылки на законы, которые позволяют проводить ПФР проверки.

Обращаю ваше внимание, что мораторий также не распространяется и налоговый, таможенный, валютный контроли. Есть несколько десятков других исключений.

Кроме того, мораторий не исключает проведение профилактических мероприятий:

для обобщения правоприменительной практики;

консультирования;

информирования;

самообследования;

стимулирования добросовестности;

предостережения.

Вопрос. Организация применяет ПБУ 18/02 (балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц). Начали создавать резерв на оплату отпусков в бухгалтерском учете с 2022 года. Хотя должны были делать это и в предыдущие годы. Возникла необходимость внести суммы резерва по остаткам неиспользованных отпусков на 01.01.2022. В налоговом учете резерв не создается. Ежемесячно при начислении резерва создаются проводки Дт 20 (26) — Кт 96. Подскажите, как правильно сформировать проводки по остаткам резерва отпусков за 2021 год на условную сумму 100 тыс. руб.? Дт 91.02 — Кт 96 100 000 руб., ВР 100 000 руб., Дт 09 — Кт 68.04 20 000 руб. или Дт 84 — Кт 96? Но как тогда отразить разницу по ПБУ 18/02?

Ответ «Клерка». Поскольку организация должна была создавать резерв по отпускам, но не создавала его, то при формировании остатка резерва за 2021 год организация исправляет выявленные в текущем году ошибки прошлых лет. Исправление ошибок в бухгалтерском учете осуществляется по правилам, установленным ...

Вопрос. Подскажите, пожалуйста, какой крайний срок сдачи аудиторского заключения у акционерного общества по отчетности за 2021 год. Какой штраф грозит организации за отсутствие этого аудиторского заключения?

Ответ «Клерка». В общем случае аудиторское заключение должно быть предоставлено в налоговый орган вместе с годовой отчетностью. Если на момент представления годовой отчетности обязательный аудит еще не завершен, аудиторское заключение должно быть представлено не позже 10 рабочих дней с даты получения ...

Новое в «Клерк.Разборах»

Клерк.Консультации » — это раздел персональных консультаций. Эксперты «Клерка» отвечают в течении суток. Количество вопросов неограниченное. Входит в подписку «Клерк.Премиум»

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Избранное из июльских статей:

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Евгений Тимин, главный редактор «Клерк.Ру»