В подписке «Клерк.Премиум» появился новый курс по ПБУ 18/02, вебинары по АУСН и оптимизации НДС, консультации по замене директора управляющим ИП

Новое в «Клерк.Обучении»

Что такое «Клерк.Премиум» ? Это безлимитные консультации, курсы, вебинары и инструкции. Подключиться можно тут

Ежемесячно в мы добавляем в подписку 2 онлайн-курса и не менее 20 вебинаров. Вот что нового за последнюю неделю.

Онлайн-курс «Практические вопросы применения ПБУ 18/02»

Новые ФСБУ увеличили количество разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью. Эти разницы возникают из-за различных правил признания активов, обязательств, доходов и расходов в стандартах бухучета и главе 25 Налогового кодекса.

Различий между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью очень много. Новые ФСБУ по учету запасов, капвложений, основных средств и аренды только усилили различия между бухгалтерским и налоговым учетом.

Именно поэтому «Клерк» сделал онлайн-курс «Практические вопросы применения ПБУ 18/02». Всего сделали 12 видео с лекциями и 3 теста, что позволит полностью разобраться с ПБУ 18/02.

Автор — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР.

Курс поможет разобраться в ПБУ, чтобы правильно заполнить бухгалтерскую отчетность. На практике покажем простые и сложные ситуации применения ПБУ в учете запасов, аренды и основных средств.

После прохождения курса будете уметь:

рассчитывать налог на прибыль по ПБУ 18/02;

формировать все виды постоянных и временных разниц;

использовать разницы в бухгалтерском учете;

отражать расчеты по налогу на прибыль в бухгалтерской отчетности.

Что интересного в вебинарах

У нас каждый день идут интересные вебинары для подписчиков «Клерк.Премиум». Вот несколько новинок последней недели, которые вы можете посмотреть в записи:

А вот анонсы некоторых ближайших вебинаров:

Новое в «Клерк.Консультациях»

«Клерк.Обучение» — это онлайн-курсы для бухгалтеров, официальное повышение квалификации, вебинары, практикумы с лучшими лекторами страны. Входит в подписку «Клерк.Премиум»

У нас работают высококвалифицированные эксперты. Они каждый день отвечают на десятки вопросов по налогам, бухучету и праву. Рассказывают о рисках налоговых схем и о настройках 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве. Смогут проконсультировать по спорам с заказчиком в госзакупках и многим другим вопросам.

Специалисты «Клерка» дают действительно качественные и полезные советы. Их сразу можно применить в работе.

Вопрос. Подали документы на регистрацию ООО. Единственный участник общества и гендиректор — одно лицо. Поэтому гендиректор не планировал начислять и выплачивать себе заработную плату. Возникли вопросы. Обязательно ли заключить трудовой договор с гендиректором? Надо ли подавать сведения в ПФР? В будущем мы планируем использовать вместо гендиректора управляющего ИП. Какой алгоритм действий смены гендиректора и назначения управляющего?

Ответ «Клерка». Как только внесли запись в ЕГРЮЛ, единственный участник общества становится формально генеральным директором. Пусть даже у него пока не трудовые, а гражданско-правовые отношения.

Не позднее следующего дня после оформления трудового договора вы обязаны отправить СЗВ-ТД. Трудовой договор с директором не обязательно оформлять срочно. Это можно сделать позже. ТК это допускает.

Если вы генеральному директору не будете платить ни по гражданско-правовому, ни по трудовому договорам, то не нужно подавать сведения в ПФР. Но может найтись инспектор, который скажет, что бесплатный труд по Конституции запрещен. А генеральный директор работал. Значит, вы обязаны были ему платить хотя бы МРОТ. Но вы не показали налоговую базу.

ООО вправе назначить управляющим ИП (ст. 42 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). С таким управляющим ООО заключает договор. От ООО договор подписывает единственный участник.

Нужно будет сделать запись в ЕГРЮЛ. Для этого ООО подает документы в ФНС по форме Р13014. Подпись должен заверить нотариус. Он же и передаст документы в ФНС.

Если вы заключали с генеральным директором трудовой договор, то в связи с его увольнением в ПФР надо будет подать СЗВ-ТД.

Такие изменения несут большие налоговые риски. Особенно если управляющий ИП на УСН. Нужно будет доказывать деловую цель, наличие у ИП-управляющего своего штата, офиса, который расположен по другому адресу. Проконтролируют все 17 признаков по дроблению бизнеса.

Вопрос. ООО впервые будет заниматься капитальным и текущим ремонтами по 44-ФЗ. Мы выиграли тендер. Сейчас собираемся заключить договор подряда с ИП, и уже этот ИП выполнит работы для заказчика. Как правильно вести бухучет в данной ситуации? Надо ли составлять КС-2, КС-3? Если отличия в бухучете по капитальному и текущему ремонтам?

Ответ «Клерка». Каких-то особенностей в учете нет. Внимательно читайте договор с заказчиком, и работайте строго по нему.

Проверьте, нет ли в договоре ограничений в части субподрядчиков. Возможно, вы должны согласовывать их с заказчиком по каким-то параметрам. Если ограничений нет, то работаете, как обычно.

Заключили договор с субподрядчиком. Приняли от него результат работ по акту. Оформлять ли при этом формы КС-2 или КС-3, смотрите в договоре. С 2013 года обязательного применения унифицированных форм первичных учетных документов не требуется.

После принятия результата работ от субподрядчика передаете его, уже от своего имени, заказчику по форме, предусмотренной договором. Если заказчик требует КС-2 и КС-3, то вы должны будет их оформить.

А капитальный это ремонт, средний, или текущий — разницы никакой для вас нет. Это все — строительно-монтажные работы.

Вопрос. ООО на УСН 15% имеет в аренде земельный участок и планирует установить на нем парковочную систему. С согласия арендодателя, но возмещать затраты он не будет. Как отразить стоимость парковочной системы в бухучете: как отдельный объект ОС или как капвложения в арендованное имущество? Можно ли учесть стоимость парковочной системы в расходах УСН?

Поскольку служить парковочная система будет больше года, а арендодатель возмещать ее стоимость не будет, то у вас появится основное средство.

Будет ли это основное средство являться неотделимым улучшением арендованного земельного участка, зависит от того, что представляет собой эта парковочная система. Если...

Новое в «Клерк.Разборах»

Клерк.Консультации » — это раздел персональных консультаций. Эксперты «Клерка» отвечают в течении суток. Количество вопросов неограниченное. Входит в подписку «Клерк.Премиум»

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Избранное из статей последней недели:

Евгений Тимин, главный редактор «Клерк.Ру»