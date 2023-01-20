Недетские игры на тендерах

Прочла на днях в «Клерке» интересную статью «Как компании выбивают на тендерах конкурентов». Наконец-то о таких случаях открыто заговорили, а ведь они не редкость.

Суть истории в том, что взрослые дяденьки и тетеньки объединяются, даже открывают специальные фирмы и начинают играть (зачеркнуто) участвовать в аукционных торгах.

Все эти непростые манипуляции проделываются с одной единственной целью – выиграть тендер и получить денежки, прямо скажем не самым честным путем.

В данном случае подставные клининговые компании сбивали на первом этапе аукционных торгов цену более, чем на 60%, чем отпугивали реальных желающих взяться за предложенную работу, а потом просто не предоставляли необходимые документы.

В итоге победа (и работа) доставались участнику из их же команды, который предложил более адекватное снижение начальной максимальной цены контракта.

Такая схема давно известна под названием «таран» и используется недобросовестными компаниями.

Всего таким образом группа товарищей из описываемого примера выиграла 9 аукционов на сумму более 64 млн. рублей. Неплохо так, на мой взгляд.

Не знаю уж, платили ли они налоги в бюджет, об этом история умалчивает, но в данном случае картельный сговор был обличен. Все благодаря тому, что заказчики услуг раскрыли схему и обратились с жалобой в ФАС.

Впрочем, подробности дела можно почитать самостоятельно по ссылке выше.

Я же не раз уже писала о том, что при заключении договоров с клининговыми компаниями нужно быть особенно внимательными. Ну не любят большинство из них платить налоги, а заодно и официальные зарплаты сотрудникам.

Рынок еще недавно считался «чернушным». Налоговые органы уже несколько лет бьются над его обелением. Процесс идет, но медленнее, чем хотелось бы.

Учитываю политику ФНС, которая исходит из того, что заказчик заинтересован в махинациях своего контрагента, потому так таким образом получает привлекательную стоимость услуг, налоговики, не мудрствуя лукаво, стали практиковать доначисления именно заказчикам (писала Как компания заказчик заплатила почти два миллиона налогов за своего подрядчика).

Как заказчику обезопасить себя

Использовать инструменты, которые уже выработала бизнес-среда.

Например, агропром, уже прошедший процесс обеления (почитать можно здесь Какие механизмы предлагает ФНС для вывода экономики из теневой зоны).

Среди предлагаемых инстурементов специализированные информационные ресурсы, в нашем случае – Информационный ресурс фасилити операторов.

В Инфоресурсе заказчику доступна следующая информация зарегистрированных фасилити операторах:

Наименование организации, ИНН, режим налогообложения, регион регистрации, ОКВЭД;

среднесписочная численность работников (при оказании фасилити услуг задействуется большое количество человеческих ресурсов, при официальном трудоустройстве сотрудников на одного сотрудников приходится не более 2 млн. руб. годовой выручки);

средняя заработная плата (Данные указаны в соответствии с рекомендациями ФНС России: заработная плата сотрудников в фасилити отрасли не ниже статистических данных ЕМИСС*0,8, подробно рассчитана в методике расчета клининга );

суммарная налоговая нагрузка по НДС и страховым взносам;

доля страховых взносов в выручке;

доля вычета по НДС.

Еще один вариант, использовать при подготовке тендеров методику расчета клининговых услуг и получение от потенциальных подрядчиков – «Калькуляции по единому образцу», которая позволит оценить всех поставщиков услуг в равных условиях.

Желательно, чтобы единый образец Калькуляции цены на услуги для всех участников тендера являлся частью тендерной документации.

В такой ситуации участники тендера, предоставившие неполный расчёт (например, просто цена «итого») или калькуляцию не по форме, вероятнее всего, пытаются ввести заказчика в заблуждение и получить конкурентное преимущество в цене за счет незаконной налоговой оптимизации. Калькуляцию можно скачать по ссылке.

Эти меры не дадут, к сожалению, 100% гарантии, но существенно помогут не нарваться на недобросовестных поставщиков.