Один день команды Клерк.ру

Сегодня, в первый понедельник месяца, состоялось всеобщее собрание сотрудников в Краснодарском офисе. А я, как обычный графический дизайнер, не смогла пройти мимо, не пофотографировать и не написать об этом.

Версия для печати
Один день команды Клерк.ру

В Краснодаре сейчас +32 и с каждым днем обстановочка накаляется. Находится на улице долго не получится, да и не хочется, потому что в офисе комфортно, уютно и холодную водичку наливают.

Сюда бы еще пиво и чипсов, для полной картины. Но хватает и того, что есть.

Итоги работы

Ребята подготовили презентации, рассказывали, как прошел прошлый месяц, с какими проблемами пришлось столкнуться и куда планируется дальнейшее развитие.

Результаты превзошли все ожидания. На фотографиях видно, как за последнее время показатели взлетели вверх. Рома, руководитель отдела продаж «Бизнеса» Клерка, довольно указывает на статистику за последние 3 года.

Настя, руководитель отдела продаж «Бизнеса» Клерка, делится успехами каждого отдельного сотрудника, это здорово, что таланты и достижения команды ценятся и подчеркиваются на каждом собрании.

Как и Оксана, руководитель «Центра обучения» Клерка. Она обозначила планы по достижению новых целей на июль и разработала мероприятия, направленные на повышение качества работы с клиентами.

Вся команда Клерка, от отделов продаж и до отдела разработки, очень хорошо поработали. Карина, коммерческий директор, подводила итоги за последние полгода, и поделилась, каково это на целый месяц уходить в отпуск, и с новыми силами возвращаться к работе. Самый загорелый человек в команде фигни не расскажет.

Миша, Главный Дизайнер, открыл в себе новые таланты и сделал неожиданную продажу в соц.сетях. (Подпишитесь, пожалуйста, на него в Одноклассниках).

Будни сотрудников

Отдел разработки с серьезными лицами решают серьезные вопросы. Лучше их не трогать. И двигаться дальше.

Сегодня Вася, IT директор, поделился радостной новостью. Теперь за продукты Клерка можно платить долями. А также другими новостями, которые будут освящены позднее. Если коротко, то предвидится увеличение траффика на сайте за счет интеграции новых инструментов в разделе проверки контрагентов.

Игорь, Frontend-разработчик, рассказывал про внешний вид сайта. Здесь он активно объясняет, чем он вообще занимается и в чем разница между фронтом и бэком. Тайна, покрытая мраком, перестала быть тайной.

Work-life balance

Клерк хорошо отдыхает. Все мы помним про work-life balance. Поэтому в офисе продолжают проходить турниры по настольному теннису. Пришлось прорубить стену в соседнюю квартиру, тем более, что команда с каждым днем расширяется, и места надо всё больше. Впереди новый ремонт. Ура!

Приходят новые сотрудники, а старые не уходят. Почему-то...

Остается только радоваться и расширяться. А еще мы ищем новые лица.

Если тебе хочется стать частью команды, то актуальные вакансии находятся здесь. Возможно, этот последний кусочек пиццы ждет именно тебя.

Фотография: Максим и Милена

mastovka
mastovka

Повышение квалификации

Один день команды Клерк.ру

Сегодня, в первый понедельник месяца, состоялось всеобщее собрание сотрудников в Краснодарском офисе. А я, как обычный графический дизайнер, не смогла пройти мимо, не пофотографировать и не написать об этом.

Один день команды Клерк.ру
Управление персоналом

Как работодателю сэкономить на работниках-мигрантах в кризис?

Ни для кого не секрет, что 2022 год многое поменял в нашей с вами жизни. Глобальные преобразования мировой экономики, выход ряда компаний с российского рынка, сложная политическая обстановка, план правительства по импортозамещению, рост цен на прилавках. Это и многое другое отражается не только на обычных людях, но и на бизнесе.

Как работодателю сэкономить на работниках-мигрантах в кризис?

Мероприятия

Разместить

Глава 6. Реальность, модель и последствия

Когда нам кажется, что мы анализируем что-то или руководим чем-то, то это заблуждение! мы руководим моделью этого "чего-то". И от того, насколько адекватной будет эта модель, напряму зависит качество нашего управления.

Глава 6. Реальность, модель и последствия
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Наказывать за неуплату налогов будут мягче. Грядут поправки в УК

Уж сколько раз твердили миру... что налоговую уголовку надо смягчать, но воз и ныне там. Поправки в УК должны поднять пороги сумм, которые будут считаться неуплатой крупных размеров.

«Ночной бухгалтер». Наказывать за неуплату налогов будут мягче. Грядут поправки в УК