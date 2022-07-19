«Клерк» завёл себе зебру!

Наверно каждый человек слышал выражение «Жизнь – это зебра. Сначала черная полоса, а потом белая».

Только вчера мы расстраивались, что наши коллеги негативно отзывались о работе Телеграма, а сегодня они порадовали нас добрыми комментариями о работе телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера».

Мы всеми силами пытаемся угодить нашим фолловерам.

Поэтому приняли решение узнать у них, что они думают о нововведение в виде новостей, которые теперь публикуются в «КУБе»!

Придумывать велосипед не стали, а просто задали вопрос в группе:

«Коллеги, а вам не мешают в КУБе новости? Дайте обратную связь, пожалуйста»

Ответы превзошли все ожидания:

Мы очень рады, что наша идея вам зашла. Поэтому продолжим публиковать новость и дальше.

Но все же есть вопрос.

Какие пожелания у вас есть? Чего не хватает или что наоборот нужно убрать?