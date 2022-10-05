Маркетинг

Первая тысяча на youtube канале «Клерка»

Как долго мы ждали эту тысячу, даже трудно представить. Маленькими шагами всё же приближаемся к цели.

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Первая тысяча на youtube канале «Клерка»

По меркам youtube наш канал «Клерк» относительно молодой, ведь создали мы его в недалеком 2019 году. Периодически работу ставили на паузу, но в сентябре 2022 мы РЕАЛЬНО ворвались.

За сентябрь опубликовали 10 видео! 2 выпуска Бухтуба, 2 выпуска Бухстрима, 1 выпуск мини-курса (это новинка, доступна по подписке «Клерк.Премиум») и 6 shorts (короткие видео на youtube, аналог тик-тока).

Очень мило, что youtube напоминает нам об успехах. 30 000 просмотров как-никак.

А что дальше? Дальше больше! Больше видео, новостей, информации и юмора.

e.popova
e.popova
Помощник маркетолога в Клерк

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Общество

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