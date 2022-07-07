Изменения законодательства о применении налоговых ИТ-Льгот

Налоговые ИТ-льготы согласно действующей редакции НК РФ

Налог на прибыль и соцвзносы

По текущей редакции НК РФ для применения ИТ-льгот компаниям необходимо:

иметь аккредитацию в качестве ИТ-компании;

иметь штат сотрудников не менее 7 чел.;

получать не менее 90% доходов от «квалифицированной» ИТ-деятельности.

В качестве «квалифицированной» ИТ-деятельности по текущей версии НК РФ признаются доходы от:

Реализации экземпляров, передачи исключительных прав, предоставления прав использования программ для ЭВМ и базы данных (далее – БД) собственной разработки (за исключением, прав на программы ЭВМ и БД, позволяющих распространять рекламу в Интернете, размещать предложения о приобретении товаров (работ, услуг), искать покупателей, заключать сделки («рекламного» ПО);

экземпляров, передачи исключительных прав, предоставления прав использования (за исключением, прав на программы ЭВМ и БД, позволяющих распространять рекламу в Интернете, размещать предложения о приобретении товаров (работ, услуг), искать покупателей, заключать сделки («рекламного» ПО); Оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, БД;

программ для ЭВМ, БД; Оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, БД, разработанных организацией, либо ею адаптированных или модифицированных.

НДС

По текущей редакции НК РФ от НДС освобождаются операции по:

реализации исключительных прав на программы для ЭВМ и БД, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (далее – Реестр отечественного ПО), прав на использование таких программ и БД, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через «Интернет», за исключением «рекламного» ПО;

Изменения согласно законопроекту

Налог на прибыль и соцвзносы

Законопроект предлагает следующие изменения:

Снижается доля «квалифицированного» дохода с 90% до 70%;

Исключается требование о минимальном штате сотрудников и о выполнении 90% доли «квалифицированного» дохода за 9 мес., предшествующих году перехода для применения льгот по соцвзносам (для компании, не являющихся вновь созданными);

Появляются новые виды «квалифицированных» доходов от

реализации ПО и БД, разработанных компаниями группы (а также услуги по их установке, тестированию и сопровождению); реализации разработанных программно-аппаратных комплексов (далее – ПАК), включенных в Реестр отечественного ПО; оказания услуг по разработке (включая тестирование и сопровождение) ПАК при наличии документа, подтверждающего отнесение оказываемых услуг к ПАК, выданного Минцифры, а также оказания услуг (адаптации, модификации, тестированию и сопровождению) в отношении ПАК, включенных в Реестр отечественного ПО; оказания услуг по размещению предложений о трудоустройстве (например, Headhunter и проч.); оказания услуг по размещению объявлений о товарах на «досках объявлений» (например, Авито, Авто ру, и проч.); оказания услуг по распространению рекламы на собственных платформах; оказания услуг по предоставлению доступа на собственных платформах к аудио, телепередачам и проч. (например, онлайн-кинотеатры (IVI, OKKO), Яндекс Музыка и проч.); оказания услуг по предоставлению доступа к образовательной информации с использованием собственных онлайн-платформ.

В отношении п. 6-8 выше «квалифицированной» является как деятельность по предоставлению прав доступа к такому ПО, так и деятельность по оказанию услуг с использованием такого ПО собственной разработки.

В отношении п. 5. выше не является «квалифицированной» деятельность по предоставлению прав доступа к такому ПО до конца 2022 г., однако оказание услуг с использованием такого ПО является «квалифицированной» деятельностью с 01.01.2022.

Законопроект прямо исключает из сферы действия ИТ-льгот:

Онлайн-магазины (маркетплейсы) (например, OZON, Wildberries и проч.);

Электронные торговые площадки госзакупок, а также площадки, на которых проводятся организованные торги;

Платформы для оказания банковских, финансовых услуг (в т.ч. брокерская, дилерская деятельность), а также для осуществления операций по безналичному переводу денежных средств;

Платформы, на которых размещена информация о потенциальном спросе на услуги по перевозке пассажиров, услугах общественного питания, в отношении объектов недвижимости (например, Яндекс Такси, Delivery Club, Домклик и проч.);

Платформы для хранения данных в ЦОД и некоторые другие.

Для оказания новых видов услуг ПО и БД должны быть зарегистрированы в Реестре отечественного ПО.

Вводится повышающий коэффициент к норме амортизации (не выше 3) в отношении НМА в виде исключительных прав на ПО и БД, включенных в Реестр отечественного ПО.

Дополнительные ограничения по применению ИТ-льгот

ИТ-льготы не применяются организациями, созданными в результате реорганизации (кроме преобразования) или реорганизованными в форме присоединения к ним другого ЮЛ либо выделения из его состава одного или нескольких ЮЛ после 1 июля 2022 года. Ограничения не применимы для организаций, получивших аккредитацию в качестве ИТ-компаний до 1 июля 2022 года и применяющих ИТ-льготы в 2022 году.

и применяющих ИТ-льготы в 2022 году. ИТ-льготы не применяются организациями (в том числе кредитными организациями), в которых прямо и (или) косвенно участвует РФ и доля такого участия составляет не менее 50 %.

Существуют положительные разъяснения ФНС о том, что создание ИТ-компании в результате реорганизации не признается «дроблением» бизнеса, однако с учетом того, что новый закон прямо запрещает реорганизацию, создание нового ЮЛ и перевод туда ИТ персонала будет анализироваться налоговыми органами на предмет наличия признаков получения необоснованной налоговой выгоды. В частности, налоговые органы могут утверждать, что создание нового юрлица и перевод туда персонала был произведен исключительно с целью избежать реорганизации.

НДС

В части льгот по НДС добавляется возможность реализации прав на ПО и базы данных путем предоставления удаленного доступа к ним через любую информационно телекоммуникационную сеть, в т.ч. закрытую (ранее только через сеть «Интернет»).

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