Что вы добываете? Налоговый риск для компаний, которые добывают строительный камень.

Ещё один распространённый налоговый риск из моей практики для компаний, которые добывают строительный камень.

В чем риск?

Компания добывает строительный камень, затем дробит его до щебня и продаёт на рынок.

При этом компания облагает добытые ПИ, рассчитывая базу по себестоимости добычи.

Налоговые органы говорят о том, что добытым ПИ является не камень, а щебень и рассчитывают налоговую базу по НДПИ из цены его реализации. В этом случае компании начисляется недоимка и штраф по НДПИ.

Налоговый орган утверждает, что дробление камня является частью процесса его добычи.

Судебная практика по данной категории дел противоречива, однако значительная часть судебных решений последних лет (в 2021-2022 году) вынесена не в пользу налогоплательщиков, в том числе и когда в техническом проекте разработки налогоплательщика содержалось достаточно четкое разграничение процессов производства (добычи и первичной обработки) добытых ПИ и их последующей переработки с получением товарного щебня. Только в 2021-2022 году ВС РФ вынесено более 5 отказных Определений не в пользу налогоплательщика.

При рассмотрении таких споров судом исследуются технические документы (регламенты, проекты), лицензии, стандарты и проч. Указанные документы индивидуальны для каждого налогоплательщика, и при различном толковании могут повлечь иную квалификацию объекта налогообложения по НДПИ.

При этом практика характеризуется:

—недостаточной проработкой вопросов о том, какие стадии относятся к технологическому процессу по добыче применительно к твердым ПИ, а также что является результатом разработки месторождения;

—произвольной (без опоры на технические знания) интерпретацией содержания технического проекта разработки;

—преимущественной опорой на общероссийские классификаторы, использование которых как универсального критерия является неоднозначным и зависит от конкретных обстоятельств спора.

Что делать?

Проанализировать данный вопрос и подготовить документы (защитный файл), обосновывающие позицию компании. Возможно также рассмотреть внесение изменений в технические документы.

Лучше делать это заранее, так как во время налоговой проверки сделать это уже не получится.