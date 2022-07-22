Друзья, добро пожаловать! Простым языком об особенностях бухгалтерского и налогового учёта при работе на маркетплейсах

Меня зовут Рузанна Оганесян, я практикующий бухгалтер и аудитор. В своей любимой профессии я уже почти 25 лет.

У меня своё бухгалтерское агентство, но сейчас основную массу своего времени я уделяю обучению бухгалтеров и предпринимателей. На текущий день среди моих выпускников:

> 1000 предпринимателей — поставщиков маркетплейсов,

> 500 бухгалтеров — специалистов в этой нише.

Здесь в блоге я постараюсь простым языком рассказывать об особенностях самого востребованного направления в 2022 году — бухгалтерскому и налоговому учёту при работе на маркетплейсах.

Я, наверное, одна из тех немногих, кто выбрал профессию с самого детства и с тех пор иду этой дорогой.⠀⠀

Карьера моя началась с должности помощника бухгалтера. Это 1997 год… Но уже через год я работала главбухом и параллельно получала аттестат проф.бухгалтера.

Второе высшее образование «Бухучет, анализ и аудит», аттестат аудитора... Как вспомню 🙈 обучение на аудитора — самый сложный период в моей жизни, мне даже пришлось временно съехать из дома, чтобы спокойно подготовиться к экзамену.

В 2009 году я получила аттестат аудитора и ушла в свободное плавание, стала работать сама на себя. И вот уже 13 лет руковожу бухгалтерским агентством Ruzfinance!

Два года назад из-за пандемии мы ушли в онлайн. Я организовала бизнес-клуб для бухгалтеров и предпринимателей, где мы и по сей день консультируем и поддерживаем друг друга!

Тогда же начался бум на торговлю на маркетплейсах. И я для себя решила, что хочу помогать предпринимателям и бухгалтерам развиваться в этом перспективном направлении.

Среди моих обучающих программ есть отдельный масштабный курс по маркетплейсам, это моя гордость! В нём я собрала все свои знания по налоговому и бухгалтерскому учёту в контексте каждой из площадок: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Яндекс.Еда..., и у меня получилась полноценная программа.

Ну и чтобы вы точно всё про меня знали: у меня двое замечательных детей — двойняшки Анна и Николай.

Буду рада, если вы тоже расскажете о себе. Кто вы, читатели Клерка? Откуда, чем занимаетесь и какие темы вам особенно интересны? Поделитесь в комментариях ⬇️