Оценка показателей по торговой недвижимости

Внутриквартальные и районные ТЦ будут особенно интересовать инвесторов.

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Оценка показателей по торговой недвижимости

Ситуация на рынке девелопмента «отталкивающая» относительно крупноформатных объектов, зато средний формат охарактеризовывается стабильностью. В условиях неактуальности депозитов, вклады уже не так интересны. На эти показатели первостепенно реагирует рынок недвижимости, который сам по себе достаточно инертный, и на нем все происходит размеренно.

Предположительно, ставка вернётся к позициям «до спецоперации» уже до конца года, наша компания настроена получить все бенефиты от осенней деловой активности, она будет высокой, по крайней мере, в среднем и мелком формате коммерческой недвижимости. 

Внутриквартальные ТЦ, районные ТЦ и объекты торговой недвижимости мелкого формата с хорошими локациями и стопроцентной загрузкой будут в итоге особенно интересны инвесторам. На интерес к рынку торговой недвижимости будут влиять сами банковские продукты, курс валют и санкционные пакеты.  Сегодня ведь абсолютно непонятно поведение валютного рынка, что будет происходить дальше: рубль может взлететь, что приведёт к повышению стройки, может и упасть- будет снижение активности. Эта непредсказуемость очень деморализует и настораживает инвесторов.

Евгений Бурденюк
Евгений Бурденюк
Директор

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