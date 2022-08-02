5 правил управления финансами при старте бизнеса

Я много лет занимаюсь постановкой управленческого учета в компаниях. И, конечно, ко мне обращаются тогда, когда компания уже выросла, накопились проблемы в учете, хаос, не понятно, сколько прибыли зарабатывает компания, почему возникают дефициты денежных средств, много проблем с налогами и надо решать все возникающие из этого последствия.

Компании приходится тратить много сил, чтобы навести порядок, выстроить систему. А ведь можно было делать сразу так, чтобы исправлять ничего не приходилось.

Даю 5 советов, как управлять финансами на старте.

Правило 1. Чтобы не было мучительно больно потом, НАЧИНАЙТЕ ВЕСТИ УЧЕТ ФИНАНСОВ СРАЗУ

Даже при старте небольшого бизнеса, возникает множество разных доходов и расходов, движений денег. Допустим вы занимаетесь консалтингом, вы заключили 5 сделок, в которых оплата происходит двумя платежами – часть предоплата, остальная постоплата. Начали трату денег – заказали разработку сайта, подключили сервисы, наняли СММщика, заплатили помощнику и т.д.

Через месяц или два без учета финансов вы уже не будете понимать, в плюсе вы или в минусе. Сколько у вас денег осталось, сколько можно тратить и вкладывать.

Совет: заведите простейшую таблицу для учета финансов своего бизнеса – ведите учет сделок, график оказания услуг или продаж, график движения денежных средств, таблицу учета доходов и расходов.

Правило 2. ОТДЕЛИТЕ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ И ФИНАНСЫ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Заведите два отдельных счета, или ведите учет в таблице. Чаще всего такая ситуация возникает тогда, когда предприниматель работает один, и возникает мысль – «Все деньги мои, я инвестирую свои, и забираю свои себе же». Формально это так, но есть расходы личные, и расходы вашего бизнеса. Необходимо четко их разделить. И считать прибыль бизнеса только по расходам, которые относятся к бизнесу.

Правило 3. ПЛАНИРУЙТЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Кажется, что, когда у вас стартап, планировать невозможно. Откуда вы знаете, сколько вы продадите. В данном случае план выступает в первую очередь вектором, ориентиром, к которому вы стремитесь. Не иметь плана вообще и самой общей финансовой модели бизнеса – это тоже самое, что делать бизнес без цели.

Проанализируйте рынок, ваши возможности, спланируйте ваши действия по продажам и продвижению. Сделайте прогнозный план продаж, план расходов под него, и постоянно сверяйтесь. Первое время план будет не точным, но с каждым разом, он будет уточняться и вы все больше будете приближаться к цели.

Правило 4. НЕ РАЗДУВАЙТЕ РАСХОДЫ

Если вы только запускаете проект, постарайтесь обойтись без офиса, сейчас очень много вопросов можно решать удаленно, есть бесплатные коворкинги в центрах «Мой бизнес», пользуйтесь бесплатными мерами поддержки, договаривайтесь о сотрудничестве со сдельной оплатой труда.

Тестируйте гипотезы, разрабатывая MVP Minimal Viable Product (минимально жизнеспособный продукт) — тестовая версия товара, услуги или сервиса с минимальным набором функций (иногда даже одной), которая несет ценность для конечного потребителя. Не стремитесь к идеальности, создайте инфраструктуру с минимальными постоянными расходами, не гонитесь за внешней атрибутикой.

Правило 5.ПОВЫШАЙТЕ СВОЮ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ

Пройдите курсы по финансам бизнеса, читайте паблики, промониторьте меры поддержки вашего бизнеса, наверняка они есть. Узнавайте о системах налогообложения, какая более выгодная для вас. Часто незнание ведет к переплатам налогов, финансовым ошибкам, ненужным кредитам и долгам.

С ростом бизнеса вам придется принимать все более серьезные финансовые решения, и риск ошибки будет расти. Полагаться только на консультантов и наемных работников (финансиста, бухгалтера) опасно. Они могут быть не компетентными или ввести вас в заблуждение. Растите вместе с вашим бизнесом.

Возможно, эти советы покажутся вам очевидными, но почему же так много компаний, в которых финансовый учет не налажен или отсутствует совсем?

Если вы только на старте, сделайте все правильно сразу, и вы упростите себе жизнь, когда ваш бизнес вырастет, а также обеспечите ему для этого все условия.

Искренне желаю вам успеха!