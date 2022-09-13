Что такое финансовые KPI?

Управленческий учет — это система взаимосвязанных действий, ведущих к единому результату — достижению и улучшению финансовых показателей компании.
Цикл управленческого учета можно представить в виде такой схемы:
Основные элементы цикла управленческого учета — это постановка целей, планирование, исполнение, контроль, анализ, формирование управленческого воздействия и корректировка. Отсутствие хотя бы одного из элементов приведет к тому, что в системе управленческого учета будет сбой, и цели не будут достигнуты.
Если же четко выстроить систему планирования, сбора факта и контроля за достижением результатов, то финансовые цели компании будут достигаться с большой вероятностью, и компания будет стабильно расти.
Представим себе финансовую структуру компании, в которой все элементы достижения финансовых целей компании грамотно разложены, и для планирования и контроля факта установлены ответственные и разработаны бюджеты:
Однако многие компания сталкиваются с тем, что даже при самом грамотном планировании и четком сборе факта результат все равно не такой, как хотелось бы — планы не достигаются на 100 %, сотрудники не разделяют планы, не стремятся их достигать.
Решить эту проблему помогает внедрение системы мотивации — KPI. Внедрение KPI опять же эффективно тогда, когда выполняются определенные условия и правила:
- В компании существует сформированная система управленческого учета, т.е. KPI могут существовать и быть эффективными только в связке с управленческим учетом. В отрыве от нее они бессмысленны и могут быть даже вредны.
- KPI увязаны с финансовыми целями компании, финансовой и бюджетной структурой.
- Есть годовые и ежемесячные планы, они понятны и достижимы.
- Есть система учета результата — факта и сравнения с планами.
- Есть понятные, структурированные бизнес-процессы.
- Система KPI — это дополнительная мотивация и инструмент управления и контроля, а не наказание.
- Все сотрудники понимают принципы формирования KPI и влияния на результат.
Для чего нужны KPI компаниям:
- KPI дают возможность установить зависимость ФОТ сотрудников от достижения целей компанией
- Замотивировать на достижение целей компании, вовлечь в процесс достижения общего результата.
- Увеличить вероятность достижения целей компании.
Для чего нужны KPI сотрудникам:
- Сотрудникам нужны мотивация и контроль, оценка их деятельности
- KPI дают возможность сотрудникам влиять на сумму заработной платы — заработать больше, делая больше.
- KPI дают ощущение причастности сотрудника к общему результату компании.
KPI могут быть финансовыми и нефинансовыми. Финансовые KPI накладываются на финансовую структуру компании. Выглядеть это может так:
Основными финансовыми KPI являются:
- Сумма выручки, сумма заключенных сделок, сумма поступлений ДС от клиентов — для руководителей и сотрудников отдела продаж.
- Сумма маржи направления или подразделения — для руководителя направления (например, отдельной розничной точки или отдельного бизнес-направления).
- Сумма прибыли, стоимость имущества компании — для генерального директора.
- Сумма не превышения затрат по бюджету — для любых поддерживающих направлений (АХО, ИТ, Бухгалтерия и т.п.)
- Сумма заключенных сделок по приведенным лидам, стоимость лида — для отдела маркетинга
- и так далее, все эти KPI вытекают из финансовых целей компании.
При внедрении системы KPI зарплата сотрудников делится на окладную и переменную часть, соотношения деления на эти части зависит от типа должности сотрудника: для отдела продаж это соотношение 30% оклад /70% переменная часть, для отдела маркетинга, сервиса и закупок — 50%/ 50%, для бэк-офиса — 70%/ 30 %. Конечно, это не жесткие правила, а лишь рекомендации.
Пример карты с финансовыми KPI приведен на картинке:
Правила установления KPI сотрудникам:
- Количество показателей переменной части должно быть 5+/-2.
- KPI устанавливаются по СМАРТ — они должны быть конкретными, достижимыми, измеримыми, ограниченными во времени и значимыми для компании.
- У них должны быть верхние и нижние границы
- Для KPI устанавливаются веса в зависимости от их важности и значимости, сумма всех весов должна быть 1 или 100 %.
- Должны быть установлены ответственные за расчет, сбор и согласование показателей.
- Необходимо разработать регламент формирования KPI.
Для успешного внедрения KPI пользуйтесь следующими правилами:
- Доносите до сотрудников ценность внедрения системы KPI.
- Обучайте сотрудников и вовлекайте в процесс. Обучение сотрудников разработке KPI, их использованию — обязательная часть процесса внедрения!
- Договоритесь о возможности изменения KPI в случае ошибки получайте и давайте обратную связь о результатах.
- Расчет KPI должен быть понятным и прозрачным.
- Внедрение KPI должно давать возможность заработать больше при более высоких результатах.
Внедрение системы KPI очень повышает процент достижения целей компании, часто до 100 %. Компания становится очень управляемой, с помощью выстроенной системы планов и мотивации можно быстрее наращивать обороты компании.
Компании с внедренной системой мотивации быстро растут, они менее подвержены кризисам. Компания начинает работать как единый слаженный механизм, ведущий к достижению общих целей.