Что такое финансовые KPI?

Управленческий учет — это система взаимосвязанных действий, ведущих к единому результату — достижению и улучшению финансовых показателей компании.

Цикл управленческого учета можно представить в виде такой схемы:

Основные элементы цикла управленческого учета — это постановка целей, планирование, исполнение, контроль, анализ, формирование управленческого воздействия и корректировка. Отсутствие хотя бы одного из элементов приведет к тому, что в системе управленческого учета будет сбой, и цели не будут достигнуты.

Если же четко выстроить систему планирования, сбора факта и контроля за достижением результатов, то финансовые цели компании будут достигаться с большой вероятностью, и компания будет стабильно расти.

Представим себе финансовую структуру компании, в которой все элементы достижения финансовых целей компании грамотно разложены, и для планирования и контроля факта установлены ответственные и разработаны бюджеты:

Однако многие компания сталкиваются с тем, что даже при самом грамотном планировании и четком сборе факта результат все равно не такой, как хотелось бы — планы не достигаются на 100 %, сотрудники не разделяют планы, не стремятся их достигать.

Решить эту проблему помогает внедрение системы мотивации — KPI. Внедрение KPI опять же эффективно тогда, когда выполняются определенные условия и правила:

В компании существует сформированная система управленческого учета, т.е. KPI могут существовать и быть эффективными только в связке с управленческим учетом. В отрыве от нее они бессмысленны и могут быть даже вредны. KPI увязаны с финансовыми целями компании, финансовой и бюджетной структурой. Есть годовые и ежемесячные планы, они понятны и достижимы. Есть система учета результата — факта и сравнения с планами. Есть понятные, структурированные бизнес-процессы. Система KPI — это дополнительная мотивация и инструмент управления и контроля, а не наказание. Все сотрудники понимают принципы формирования KPI и влияния на результат.

Для чего нужны KPI компаниям:

KPI дают возможность установить зависимость ФОТ сотрудников от достижения целей компанией

Замотивировать на достижение целей компании, вовлечь в процесс достижения общего результата.

Увеличить вероятность достижения целей компании.

Для чего нужны KPI сотрудникам:

Сотрудникам нужны мотивация и контроль, оценка их деятельности

KPI дают возможность сотрудникам влиять на сумму заработной платы — заработать больше, делая больше.

KPI дают ощущение причастности сотрудника к общему результату компании.

KPI могут быть финансовыми и нефинансовыми. Финансовые KPI накладываются на финансовую структуру компании. Выглядеть это может так:

Основными финансовыми KPI являются:

Сумма выручки, сумма заключенных сделок, сумма поступлений ДС от клиентов — для руководителей и сотрудников отдела продаж.

Сумма маржи направления или подразделения — для руководителя направления (например, отдельной розничной точки или отдельного бизнес-направления).

Сумма прибыли, стоимость имущества компании — для генерального директора.

Сумма не превышения затрат по бюджету — для любых поддерживающих направлений (АХО, ИТ, Бухгалтерия и т.п.)

Сумма заключенных сделок по приведенным лидам, стоимость лида — для отдела маркетинга

и так далее, все эти KPI вытекают из финансовых целей компании.

При внедрении системы KPI зарплата сотрудников делится на окладную и переменную часть, соотношения деления на эти части зависит от типа должности сотрудника: для отдела продаж это соотношение 30% оклад /70% переменная часть, для отдела маркетинга, сервиса и закупок — 50%/ 50%, для бэк-офиса — 70%/ 30 %. Конечно, это не жесткие правила, а лишь рекомендации.

Пример карты с финансовыми KPI приведен на картинке:

Правила установления KPI сотрудникам:

Количество показателей переменной части должно быть 5+/-2.

KPI устанавливаются по СМАРТ — они должны быть конкретными, достижимыми, измеримыми, ограниченными во времени и значимыми для компании.

У них должны быть верхние и нижние границы

Для KPI устанавливаются веса в зависимости от их важности и значимости, сумма всех весов должна быть 1 или 100 %.

Должны быть установлены ответственные за расчет, сбор и согласование показателей.

Необходимо разработать регламент формирования KPI.

Для успешного внедрения KPI пользуйтесь следующими правилами:

Доносите до сотрудников ценность внедрения системы KPI.

Обучайте сотрудников и вовлекайте в процесс. Обучение сотрудников разработке KPI, их использованию — обязательная часть процесса внедрения!

Договоритесь о возможности изменения KPI в случае ошибки получайте и давайте обратную связь о результатах.

Расчет KPI должен быть понятным и прозрачным.

Внедрение KPI должно давать возможность заработать больше при более высоких результатах.

Внедрение системы KPI очень повышает процент достижения целей компании, часто до 100 %. Компания становится очень управляемой, с помощью выстроенной системы планов и мотивации можно быстрее наращивать обороты компании.

Компании с внедренной системой мотивации быстро растут, они менее подвержены кризисам. Компания начинает работать как единый слаженный механизм, ведущий к достижению общих целей.