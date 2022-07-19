Первый пост на клерке.

Мне показалось, что, раз уж я была в какой-то мере полезна людям в социальных сетях (если более 100 тысяч подписчиков в запрещенной соцсети вам о чем-то говорит:)), то, возможно, здесь мои лонгриды про патент, розницу, проблемы ИПшников, аутсорсинг и его боли тоже будут кому-то интересны.

Давайте сразу расскажу на берегу - я не очередной гуру-бухгалтер, который научит вас, как заработать мильён рублей. Мы знаем таких, недостатка в них нет, а их показатели бизнеса оставляют желать лучшего. Поэтому, как ни крути, придется мне написать пост о себе и своем бизнесе.

Если коротко обо мне:

Занимаюсь бухгалтерским аутсорсингом с 2012 года (уже более 10 лет)

С 2016 года - основатель компании «Бизнес и Налоги»

Оборот компании более 1,5 млн рублей в месяц

Компания работает по трем направлениям: аутсорсинг, автоматизация на базе 1С и продажа онлайн-касс

ТОП-50 франчайзи Москвы по версии 1СБО

13 место про России по продажам сервиса 1С-fresh

Обучила более 15.000 учеников, из которых более 10.000 - бухгалтеры

С 2018 года я занимаюсь обучением: сперва обучала предпринимателей, потом начались запросы от бухгалтеров. Долгое время меня просили рассказать, как можно находить клиентов в социальных сетях? Как будто людей интересовало только это. Ну, тогда и правда был такой тренд. Я научила бухгалтеров находить клиентов, но понимала, что проблема-то не в этом.

Проблема в другом:

в плохих компетенциях (сколько раз я слышала, что патент - это легкотня и там «не за что брать деньги», но эти люди даже не хотели попробовать его изучить)

в стихийном и непроработанном ценообразовании (почти каждый день в своем чате читаю вопросы «а сколько бы вы за это взяли?» - как будто, эта информация как-то поможет)

в неправильной системе развития (когда вы думаете, что вам нужны клиенты, но вам сперва порядок бы навести)

Так родилось много моих продуктов. Про патент, розницу, ценообразование.. Но сейчас не об этом.

А о том, что будет в этом блоге.

Я не буду вам рассказывать про то, какое это счастье - быть удаленным бухгалтером, как хорошо работать «не на дядю», как вы легко сможете заработать 100 тысяч рублей после моего курса. Потому что все это - не больше, чем маркетинговый ход.

Я буду рассказывать вам про сложные вопросы в микробизнесе, будем решать проблемы, возникающие в 1С, учиться общаться с клиентами, бороться с демпингом и поднимать престиж профессии не на словах, а на деле.

Если этот пост читатет бухгалтер, который меня уже знает, я буду рада, если добавите что-то в комментариях. Если нет, то просто рада знакомству!