Настраиваем автоматическое заполнение комиссии банка-эквайера в 1C

Бухгалтеры тратят много часов на заполнение суммы комиссии в документе «Поступление по платежным картам», часто не зная, что этот процесс можно автоматизировать.
Если комиссия фиксированная и не зависит от способа оплаты, то следуйте инструкции ниже и облегчайте себе работу:
Для примера возьмем Тинькофф интернет-эквайринг, в моем магазине комиссия составляет 1% (по постановлению ЦБ банк установил для моего вида деятельности льготную ставку)
Сперва проверьте в функциональности программы галочку для учета операций по платежным картам (Главное - Настройки - Функциональность программы - Банк и касса)
Также в функциональности в меню «Расчеты» устанавливаем галочку «Учет по договорам»
После этого перейдем в меню «Справочники» и заведем вид оплат для эквайринга:
Создадим новый вид оплаты.
- Способ оплаты - платежная карта
- Контрагент - банк-эквайер, в данном случае Тинькофф Банк
- Договор с банком, который нужно установить по умолчанию
- Комисия банка - фиксированный размер, устанавливаем размер из магазина (в данном случае 1%)
Установите договор по умолчанию, чтобы именно этот договор подтягивался в выписку при загрузке
Сохраняем изменения
После этого при создании или загрузке документа «Поступление по платежным картам» будет автоматически проставляться договор эквайринга и сумма комиссии банка.