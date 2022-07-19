Настраиваем автоматическое заполнение комиссии банка-эквайера в 1C

Бухгалтеры тратят много часов на заполнение суммы комиссии в документе «Поступление по платежным картам», часто не зная, что этот процесс можно автоматизировать.

Если комиссия фиксированная и не зависит от способа оплаты, то следуйте инструкции ниже и облегчайте себе работу:

Для примера возьмем Тинькофф интернет-эквайринг, в моем магазине комиссия составляет 1% (по постановлению ЦБ банк установил для моего вида деятельности льготную ставку)

Сперва проверьте в функциональности программы галочку для учета операций по платежным картам (Главное - Настройки - Функциональность программы - Банк и касса)

Также в функциональности в меню «Расчеты» устанавливаем галочку «Учет по договорам»

После этого перейдем в меню «Справочники» и заведем вид оплат для эквайринга:

Создадим новый вид оплаты.

Способ оплаты - платежная карта

Контрагент - банк-эквайер, в данном случае Тинькофф Банк

Договор с банком, который нужно установить по умолчанию

Комисия банка - фиксированный размер, устанавливаем размер из магазина (в данном случае 1%)

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Установите договор по умолчанию, чтобы именно этот договор подтягивался в выписку при загрузке

Сохраняем изменения

После этого при создании или загрузке документа «Поступление по платежным картам» будет автоматически проставляться договор эквайринга и сумма комиссии банка.