ФАС России подтвердил, что использование Информационного ресурса фасилити операторов заказчиком не является ограничением конкуренции

Решением по Делу от 26.09.2022 № 077/07/00-14402/2022 о нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров Комиссия Московского УФАС России подтвердила правомерность установления требования, что на момент заключения договора подрядчиком должно быть подано Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, подтверждена принадлежность трудового ресурса, задействованного для исполнения Договора, а также возможность использования в процессе исполнения договора Информационного ресурса фасилити-операторов.

В решении отмечается, что Закон о закупках не обязывает заказчиков допускать к участию в закупке всех хозяйствующих субъектов, имеющих намерение получить прибыль в результате заключения договора.

Если цель включения в договор налоговых оговорок — защита прав сторон договора или уточнение его условий, то такое требование является правомерным. Указанная позиция подтверждается письмом МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 6 от 23.03.2022 № 14-13/05088@, в котором налоговый орган рекомендовал включить положения о налоговой оговорке при проведении закупочных процедур, связанных с оказанием услуг по уборке и содержанию помещений.

Кроме того, оспариваемые положения документации относятся к исполнению обязательств по договору, а равно не влекут ограничение участников Закупки путем отклонения соответствующих заявок.

Комиссия отметила, что Инфоресурс ФМ доступен для использования всеми участникам профессионального рынка, а участие в нем является бесплатным, что исключает какие-либо затраты исполнителя.

Учитывая необязательность участия Заявителя в данной процедуре, в том числе в случае несогласия с условиями, размещенного в составе Документации проекта договора, Заявитель вправе не принимать участие в закупочной процедуре .

Таким образом, Комиссия Московского УФАС России подтвердила позицию, ранее выраженную в решениях по Делам от 25 мая 2022 г. № 077/07/00-7969/2022 и от 10 июня 2022 г. № 077/07/00-9024/2022, что ведение документооборота через Информационный ресурс гарантирует заказчику достоверность данных о принадлежности подрядчику трудового ресурса, задействованного при оказании услуг заказчику.

ФАС России