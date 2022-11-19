О состоянии рынка клининговых услуг

1.1 Финансовые показатели отрасли за 2021 г.

Основные цифры, характеризующие текущее состояние отрасли профессиональной уборки (клининга) касаются количества предприятий и их структуры, общей занятости, размера выручки предприятий и индивидуальных предпринимателей (ИП), уплачиваемых ими налогов, доли малого и среднего бизнеса, а также прогноза роста этих показателей на ближайшую перспективу.

По экспертным данным, сегодня контрактным клинингом обслуживается более 300 млн кв.м.различных площадей (без учета жилых). Выручка предприятий отрасли по данным ФНС за 2021 год составила 420 млрд рублей.

В 2021 году в секторе В2В насчитывалось более 5 тыс. организаций и ИП. Вместе с тем, если учесть практику дробления компаний, принадлежащих одним и тем же бенефициарам, а также количество «номинальных» компаний, то реальное число игроков в контрактном клининге ниже, около 800 групп и компаний. Часть компаний, занимающихся клинингом, работает на основной системе налогообложения (ОСНО), часть – на упрощенной (УСНО). С распределением по системе налогообложения общая картина по выручке и налоговой нагрузке участников рынка выглядит следующим образом:

Выборочный анализ, проведенный среди участников рынка, работающих в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге (всего проанализировано 3 737 компаний) показывает соотношение участников, являющихся и не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП):

Целевая суммарная налоговая нагрузка по НДС и РСВ участников рынка составляет более 30%

По экспертным оценкам, в отрасли занято не менее 2,5 млн человек, включая незарегистрированных сотрудников и сектор В2С. Согласно данным обещероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», такой показатель соответствует мировой практике, согласно которой занятость в отрасли профессиональной уборки составляет примерно 1,7% от численности всего населения страны.

1.2 Структура стоимости клининговых услуг

1.3 Среднеотраслевые зарплаты персонала

Доля начисляемого ФОТ в структуре затрат клининговой компании составляет около 40-50%.

Динамика изменения оплаты труда за период 2020–2021 и начало 2022 года (почасовая оплата) по регионам представлена на диаграмме:

По данным ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система Росстата) для клининговых компаний России в 2021 году составила 33,4 тыс. рублей в месяц (вид деятельности: Услуги по чистке и уборке). В разрезе регионов средняя заработная плата персонала компаний выглядит следующим образом:

На рост заработной платы повлияли значительное сокращение количества трудовых мигрантов в связи с введенными ограничениями из-за пандемии Covid-19 и переход технического персонала в другие отрасли (курьерские службы, такси и т.д.). Средний рост по позиции ФОТ за 2021 год составил 22%.

Клининг присутствует практически во всех сферах профессиональной деятельности и является важным элементом поддержания комфортной среды обитания человека. Анализ 600 крупнейших компаний- заказчиков клининговых услуг представлен в таблице:

По видам закупок ситуация в отрасли выглядит следующим образом:

Продолжение в следующей публикации.