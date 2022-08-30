Брачный договор перед продажей квартиры чтобы не платить налог

2 июня 2022 года мною в Минфин было направлено обращение следующего содержания:
03.08.2022 года за №03-04-05/75144 поступил официальный ответ:
Департамент налоговой политики рассмотрел Ваше обращение от 02.06.2022 по вопросу налогообложения доходов физических лиц, полученных от продажи недвижимого имущества, и в соответствии со статьей 342 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) разъясняет следующее.
На основании пункта 171 статьи 217 и пункта 2 статьи 2171 Кодекса освобождаются от налогообложения доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более.
В соответствии с пунктом 4 статьи 2171 Кодекса минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 2171 Кодекса.
В частности, подпунктом 4 пункта 3 статьи 2171 Кодекса установлено, что минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года в случае, если в собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов) на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный объект недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома (далее - жилое помещение) или доли в праве собственности на жилое помещение не находится иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение).
При этом на основании абзаца второго подпункта 4 пункта 3 статьи 2171 Кодекса в целях указанного подпункта не учитывается жилое помещение (доля в праве собственности на жилое помещение), приобретенное (приобретенная) в собственность налогоплательщика и (или) его супруга (супруги) в течение 90 календарных дней до даты государственной регистрации перехода права собственности на проданное жилое помещение (проданную долю в праве собственности на жилое помещение) от налогоплательщика к покупателю.
Таким образом, если на момент продажи квартиры в собственности налогоплательщика не находится иное жилое помещение (за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым подпункта 4 пункта 3 статьи 2171 Кодекса), то минимальный предельный срок владения проданной квартирой будет составлять три года.
Учитывая изложенное, в случае продажи жилого помещения, находившегося в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более, полученный от его продажи доход освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц.
В ином случае доход от продажи жилого помещения подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.
Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 541 Кодекса не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.
Согласно пункту 2 статьи 541 Кодекса при отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 данной статьи, по имевшим место сделкам (операциям) налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога в соответствии с правилами соответствующей главы части второй настоящего Кодекса при соблюдении одновременно следующих условий:
1) основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
2) обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.
В этой связи, если действия перед продажей объекта недвижимого имущества направлены на изменение режима владения таким имуществом в целях освобождения от налогообложения доходов от его реализации, которые, в частности, в отсутствии указанных действий, облагались бы налогом на доходы физических лиц, то, по мнению Департамента, освобождение не применимо.