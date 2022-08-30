Брачный договор перед продажей квартиры чтобы не платить налог

2 июня 2022 года мною в Минфин было направлено обращение следующего содержания:

В 2022 году я продал квартиру, которая находилась у меня в собственности 4 года. Перед продажей данной квартиры мы с супругой заключили брачный договор, по которому две наши квартиры (одна из которых продаваемая), купленные в браке и являющиеся совместно нажитым имуществом перешли в единоличную собственность. Первая квартира (продаваемая) первоначально была оформлена на меня как на титульного собственника, являлась общим имущество супругов и перед продажей на основании брачного договора стала являться моим единоличным имуществом. Вторая квартира первоначально также была оформлена на меня как на титульного собственника, являлась общим имущество супругов, но перед продажей первой квартиры на основании брачного договора стала являться единоличным имуществом моей супруги. В результате, перед продажей у каждого из нас было в собственности по квартире и у каждого из нас это было единственное жилье. Должен ли я при продаже этой квартиры оплачивать НДФЛ с продажи?

03.08.2022 года за №03-04-05/75144 поступил официальный ответ:

Департамент налоговой политики рассмотрел Ваше обращение от 02.06.2022 по вопросу налогообложения доходов физических лиц, полученных от продажи недвижимого имущества, и в соответствии со статьей 342 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) разъясняет следующее.

На основании пункта 171 статьи 217 и пункта 2 статьи 2171 Кодекса освобождаются от налогообложения доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2171 Кодекса минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 2171 Кодекса.

В частности, подпунктом 4 пункта 3 статьи 2171 Кодекса установлено, что минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года в случае, если в собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов) на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный объект недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома (далее - жилое помещение) или доли в праве собственности на жилое помещение не находится иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение).

При этом на основании абзаца второго подпункта 4 пункта 3 статьи 2171 Кодекса в целях указанного подпункта не учитывается жилое помещение (доля в праве собственности на жилое помещение), приобретенное (приобретенная) в собственность налогоплательщика и (или) его супруга (супруги) в течение 90 календарных дней до даты государственной регистрации перехода права собственности на проданное жилое помещение (проданную долю в праве собственности на жилое помещение) от налогоплательщика к покупателю.

Таким образом, если на момент продажи квартиры в собственности налогоплательщика не находится иное жилое помещение (за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым подпункта 4 пункта 3 статьи 2171 Кодекса), то минимальный предельный срок владения проданной квартирой будет составлять три года.

Учитывая изложенное, в случае продажи жилого помещения, находившегося в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более, полученный от его продажи доход освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц.

В ином случае доход от продажи жилого помещения подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 541 Кодекса не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

Согласно пункту 2 статьи 541 Кодекса при отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 данной статьи, по имевшим место сделкам (операциям) налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога в соответствии с правилами соответствующей главы части второй настоящего Кодекса при соблюдении одновременно следующих условий:

1) основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

2) обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.

В этой связи, если действия перед продажей объекта недвижимого имущества направлены на изменение режима владения таким имуществом в целях освобождения от налогообложения доходов от его реализации, которые, в частности, в отсутствии указанных действий, облагались бы налогом на доходы физических лиц, то, по мнению Департамента, освобождение не применимо.