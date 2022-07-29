Самозанятых станет больше: стоит ли с ними сотрудничать

Мы часто рассказываем о преимуществах работы с самозанятыми. И теперь у компаний появилась возможность привлечь в качестве самозанятых еще больше людей. Например, граждан Украины, республик ДНР и ЛНР.

Теперь у нас самозанятыми могут быть не только граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении. Но теперь законными самозанятыми смогут стать граждане ДНР, ЛНР и граждане Украины.

Каким образом? Очень все просто. Нужно зарегистрироваться на Госуслугах, получить ИНН и получить статус самозанятого. И после этого им смело можно заключать договоры гражданско-правового характера с компаниями на выполнение каких-то работ.

Наверное, нужно пояснить, что самозанятые это не полная альтернатива трудовым взаимоотношениям. И не везде правильно оформляют взаимоотношения с самозанятыми. Об этом свидетельствует и уже свежая судебная практика. Например, иногда договор с самозанятым, который сидит на рабочем в компании ежедневно с 9 до 6, выполняет свои трудовые обязанности, признают трудовым.

Конечно, безопаснее оформлять взаимоотношения с самозанятыми чисто по требованиям ГК РФ. То есть это либо выполнение какого-то конкретного объема работ, ну, например, брать сезонных работников-самозанятых очень удобно. Тем более сейчас этот эксперимент работает повсеместно по России.

Какие налоги у самозанятых

Если самозанятый работает с физлицами, то он должен уплатить 4% налога. Делается это довольно просто, через приложение «Мой налог», где вбивается сумму полученного дохода. Выбивается чек и отправляется подтверждение своему заказчику.

Если самозанятый работает с юрлицами, то налог будет уже 6%. Алгоритм подтверждения тот же. И тогда организация сможет на основе этих документов и правильно составленного договора ГПХ, отчета и акта принять себе в расходы такие выплаты самозанятым.

Научитесь правильно применять договорную конструкцию с самозанятыми, и вы сможете избежать больших проблем при найме «временных» сотрудников. Также вы избежите проблем с уплатой страховых взносов, потому что самозанятый сам за себя страховые взносы не уплачивает, только если добровольно. Также вы не обязаны начислять с выплат самозанятому страховые взносы и удерживать НДФЛ. Самозанятый сам платит свой налог.

Поэтому я советую вам рассмотреть такую конструкцию и научиться правильно ее применять в своем бизнесе с учетом судебной практики. У нас все эти материалы есть. Мы работаем с внедрением самозанятых с самого их начала, мы начали разрабатывать правильно составленные договоры. Начали отсматривать судебную практику, чтобы вам рекомендовать уже правильные взаимоотношения с самозанятыми. У нас есть полноценный комплект, в который входит договор, акт, отчет, за вами закрепляется консультант, который будет сопровождать вас.