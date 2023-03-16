ЭДО в кадровом учете

КЭДО в 2023 году. Обязательно ли его использовать?

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С 1 марта 2023 года в силу вступил закон о едином формате КЭДО.

Что это такое, зачем нужно и как перейти? Сейчас все расскажем.

Что такое КЭДО

Кадровый электронный документооборот — используется для создания, подписания, обмена и хранения документов в электроном виде.

В электронном виде можно оформлять следующие документы:

  • трудовые договоры

  • приказы на отпуск

  • распоряжения об отправке в командировку

  • внутренние уведомления

  • некоторые другие документы

Но есть исключения и некоторые документы все еще должны быть только в бумажном формате:

  • трудовые книжки

  • акты о несчастных случаях и происшествиях

  • приказы об увольнении

  • подтверждение прохождения инструктажей по охране труда

Плюсы КЭДО

  • Упрощение кадрового делопроизводства.

Задачи можно делать удаленно, кадровикам нет необходимости постоянно быть в офисе, получить подпись или отправить документ также легче. Не нужно задействовать других сотрудников, все делается через программу ЭДО.

  • Быстрое подписание массовых документов.

Не нужно тратить много времени на разбор каждого отдельного документа и его подписание. Достаточно зайти в программу, выбрать электронную подпись и нажать подписать.

  • КДП становится прозрачным.

В КЭДО вы не можете подписывать документы задним числом. Это влияет на выполнение сроков сотрудниками и своевременное оформление документов.

  • Безопасное хранение документов.

С КЭДО ваши документы не будут утеряны, они сохранятся в программе и в любой момент к ним можно вернуться.

Как подписывать документы

Чтобы подписывать документы в КЭДО необходимо получить электронную подпись.

В зависимости от вида документа используются два типа ЭП:

  • Усиленная квалифицированная

  • Неквалифицированная

Подходит для:

  • трудовых договоров

  • соглашений о материальной ответветственности

  • согласий на перевод

  • заявлений на увольнение

  • уведомлений об изменении условий трудовых отношений

Для остальных документов работникам достаточно простой электронной подписи.

Требования к электронному документу

Кадровый документ должен состоять из:

  • формат PDF/A-1A;

  • приложений к основной части документа в текстовых, табличных или графических форматах

  • электронной подписи основной части документа и приложения; машиночитаемой доверенности

  • описания электронного документа в виде отдельного файла формата XML

Для каждого структурного элемента приводятся свои сведения: наименование, тип значения, признак обязательности.

Обязательно ли вводить КЭДО

Каждая компания принимает самостоятельное решение о введение электронного документа оборота.

Но в случае принятия решения о переходе работодатель должен уведомить каждого работника о новом формате взаимодействия по ЭКДО и получить от работника согласие на указанное взаимодействие

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