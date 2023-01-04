Размер госпошлины

«Дорогие» суды остались в прошлом? Сравниваем стоимость одного дела в суде ДНР и РФ

Сравниваю судебный сбор в ДНР и ставки гос. пошлины по НК РФ, чтобы выяснить дороже или дешевле стало судиться.

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«Дорогие» суды остались в прошлом? Сравниваем стоимость одного дела в суде ДНР и РФ

До принятия в РФ при обращении с суд необходимо было уплачивать судебный сбор, размер которого определялся соответствующим Законом ДНР

С 01.01.2023 года в ДНР применяется Налоговый кодекс, а значит и появились новые ставки за обращение в суд.

В Донецкой Народной Республике была дифференциация в зависимости от истца, ставка сбора менялась от наличия статуса предпринимателя или подачи иска юр. лицом. Подход к определению размера госпошлины в РФ отличается дифференциацией в зависимости от цены иска, чего не было в ДНР. Максимальный судебный сбор в судах общей юрисдикции в ДНР 6000 рублей, что меньше в 10 раз от такого же в РФ. А споры в арбитражном суде первой инстанции теперь могут обойтись в 3 раза дороже. Детальное сравнение выглядит следующим образом.

Общая юрисдикция

ДНР

РФ

расторжение брака

400

600

за имущественные требования подлежащие оценке

от 400 до 6000

от 400 до 60000

заявления имущественного характера не подлежащие оценке, неимущественного характера

400

300

заявления по делам особого производства

400

300

минимум за моральный вред

400

300

за апелляцию/кассацию

от 200 до 3000

150

за обеспечение иска

400

0

за обеспечение доказательств

200

0

Арбитражный суд

Исковые заявления граждан

от 400 до 6000

от 2000 до 200 000

Исковые заявления ФЛП (ИП)

от 600 до 10000

от 2000 до 200 000

Исковые заявления юр. лиц

от 1000 до 50000

от 2000 до 200 000

заявления имущественного характера не подлежащие оценке, неимущественного характера

400

6 000

обеспечительные меры

1 000

3 000

за обеспечение доказательств

400

0

за апелляцию/кассацию

от 200 до 25000

3 000

заявление в порядке надзора

от 400 до 50000

6 000

Заявление об увеличении исковых требований суды ДНР не принимали без доплаты судебного сбора, в то время как практика в РФ позволяет доплатить после вынесения решения по делу.

Ещё одной особенностью судопроизводства в РФ является отсутствие оплаты за подачу заявления об обеспечении доказательств в порядке ст. 64 ГПК РФ, ст. 72 АПК РФ. В ДНР мы оплачивали за каждое такое заявление отдельный сбор.

Сравним стоимость на конкретном гражданском деле в суде общей юрисдикции

Ваня, Петя, Вова договорились организовать бизнес. Скинулись деньгами и отправили Вовочку покупать помещение. Вовочка дал Тамаре 3 000 000 в качестве предоплаты за покупку помещения. Тамара взяла деньги, написала расписку, но с продажей тянула время. Позже продала помещение Толику. Деньги Вове не вернула. Друзья отправили Вовочку в суд с иском о признании права собственности, но суд отказал.

Сбор за подачу иска в суд ДНР
1) при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, – 2 процента от цены иска, но не менее 400 рублей и не более 6000 рублей;

Ставка при обращении в суд РФ
при цене иска свыше 1 000 000 рублей госпошлина составляет 13 200 рублей плюс 0.5% суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей.
пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ

6 000 руб

23 200 руб

Была подана апелляционная и кассационная жалобы. Но Вове отказали.

Сбор за подачу апелляционной и кассационной жалоб
131) при подаче апелляционных жалоб на судебные решения – 50 процентов от ставки судебного сбора, подлежащей уплате при подаче искового заявления, а по спорам имущественного характера – 50 процентов от ставки, исчисленной исходя из оспариваемой суммы;

Сбор за подачу апелляционной и кассационной жалоб

госпошлина уплачивается в размере 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.
пп. 9 п. 1 ст. 333.19 НК РФ

3000+3000=6 000 руб

150+150=300 руб

Тогда Вовочка отправился в суд с иском о возврате неосновательного обогащения, наложили арест на имущество Тамары.

Сбор за подачу иска
1) при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, – 2 процента от цены иска, но не менее 400 рублей и не более 6000 рублей;
13) при подаче заявления об обеспечении иска – 400 рублей

при цене иска свыше 1 000 000 рублей госпошлина составляет 13 200 рублей плюс 0.5% суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей.
пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ

6000+400=6 400 руб

23 200 руб

Тамара в возражениях на иск заявила: не верит что Вовочка хозяин денег, поэтому она вернёт деньги их собственнику, пусть сначала Вовочка докажет кто собственник денег.

Суд принял решение в иске Вове отказать, со ссылкой на недоказанность наличия полномочий заявлять иск на деньги. Подана апелляционная жалоба.

Сбор за апелляционную жалобу ДНР

Пошлина за апелляционную жалобу в РФ

3 000 руб

150 руб

 

Всего в ДНР истцы потратили 21400 руб, а в РФ суды обошлись бы 46850 руб.

Путём нехитрого анализа, с уверенностью можно предположить, что исковых заявлений станет меньше и стороны будут чаще договариваться, ведь судиться стало дороже.

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