Инвестиции

УК «Альфа-Капитал» зарегистрировала закрытый ПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Коммерческие метры»

Управляющая компания «Альфа-Капитал» зарегистрировала правила доверительного управления нового закрытого ПИФа недвижимости «Альфа-Капитал Коммерческие метры»

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УК «Альфа-Капитал» зарегистрировала закрытый ПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Коммерческие метры»

Фонд нацелен на инвестиции преимущественно в складскую и офисную недвижимость классов «А» и «В», обеспеченную долгосрочными договорами аренды с крупными и средними по капитализации, в первую очередь российскими, компаниями. Предпочтение будет отдаваться объектам, расположенным в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также крупных городах с населением свыше 1 млн человек.

ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Коммерческие метры» рассчитан на широкий круг инвесторов, которые рассчитывают на регулярный доход за счет поступающих арендной платы и инфляционный прирост стоимости коммерческих площадей по итогам «жизни» фонда. Минимальная стоимость покупки пая на этапе формирования фонда составит всего 100 тыс. рублей. Выплаты планируется производить ежеквартально. Чтобы повысить эффективность инвестиций, управляющие ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Коммерческие метры» будут искать в первую очередь качественные объекты недвижимости, реализуемые собственниками с дисконтом.

Такая стратегия, полагают в УК «Альфа-Капитал», позволит получить потенциальный доход как за счет арендных платежей, так и благодаря повышенному росту стоимости самих объектов недвижимости. Совокупный целевой результат по фонду ожидается на уровне до 20,02 % годовых в базовом сценарии, включая — до 10,12 % годовых в форме промежуточных выплат, до 9,91 % годовых в форме прироста капитала.

По итогам 2021 года, по данным агентства «Эксперт РА», компания «Альфа-Капитал» вошла в число лидеров в сегменте фондов недвижимости для розничных инвесторов. Также компания традиционно занимает одно из ведущих мест среди операторов ЗПИФов недвижимости: согласно данным «Эксперт РА», на 31 декабря 2021 года суммарные активы всех фондов недвижимости под управлением УК «Альфа-Капитал» превышали 78 млрд рублей.

klerkdmitry
klerkdmitry
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