Святой рандом сентября — FIXP (ГДР Fix Price)

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если один лот дороже 5 000, но дешевле 20 000, ок, тоже беру один лот;

если лот дороже 20 000, скипаю (таких акций всего 5 штук).

Предыдущие рандом-покупки: РусГидро (-1,6%, +6,58% дивы), ДЗРД (+5,73%).

🛒 В общем, в сентябре случайной компанией оказался Fix Price, а бумагой — их ГДР (глобальная депозитарная расписка)! Ну, ГДР так ГДР, не страдать же теперь. Впрочем, страдать надо всегда. Для тех, кто не в курсе, ГДР — это не акция, а вторичная ценная бумага, свободно обращающаяся на фондовом рынке. Она выпускается депозитарным банком в форме сертификата, который удостоверяет право на владение определенным количеством акций (или облигаций) иностранного эмитента. Про конвертацию ГДР ФП в акции новостей не увидел.

На 5 000 рублей можно взять 13 расписок. Примерная цена — 373-377 рублей за штуку. Я буду покупать чуть позже, когда нерезидентов пустят на рынок, возможно, что цена будет ниже (но это не точно, хотя в Фикс Прайс всегда низкие цены, правда и это тоже не точно).

Что такое Fix Price?

Сам там ни разу в жизни не был, поэтому подсмотрел описание в интернетах, пока их не заблокировали. ФП — это российская сеть магазинов в формате «магазин фиксированной цены». Сеть включает в себя более 5000 магазинов, работающих в более чем 1300 населённых пунктах в 80 регионах России, а также в Грузии, Казахстане, Латвии, Белоруссии, Узбекистане и Киргизии. Торгуют много чем, в основном что-то на дешевом.

Эта счастливая семья на баннере стала счастливой благодаря возможности покупать все по низким ценам.

Любопытный факт: лапша Роллтон в Фикс Прайсе на 2,5 рубля дороже, чем в Озоне.

Эти 2,5 рубля с каждого пакетика Роллтона (и не только они) позволяют Фикс Прайсу ежегодно расти и процветать. Отчетность можно почекать тут. Все круто: Роллтон заваривается, Фикс Прайс наваривается. Благодаря снижению уровня жизни населения потоки покупателей из Азбуки Вкуса, Глобуса Гурмэ и других магазинов направляются в магазины уровнями пониже: Копеечка, Монеточка, Фикспрайсушка и т.п.

Фикс Прайс вышел на биржу в марте 2021 года, с тех пор расписки подешевели примерно в 2 раза. Зато в 2021 году выплатили дивиденды. Не сказать, что прям много, но 2% или 11,5 рублей за расписку — это лучше, чем ничего. Есть немалая вероятность, что дивы будут расти.

ФП планирует выплачивать дивиденды на полугодовой основе. Целевой коэффициент выплаты дивидендов — не менее 50% прибыли по МСФО за период. ФП не планирует накапливать излишние денежные средства, при этом приоритетом для нее остаются инвестиции в рост и поддержание целевого уровня долговой нагрузки на уровне соотношения Чистый долг/ EBITDA в соответствии с IAS 17 менее 1х в среднесрочной перспективе. А еще у совладельца ФП Ломакина есть футбольный клуб Родина в ФНЛ. Так что сам футбольный бог велел.

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