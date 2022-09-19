Эльвира Сахипзадовна сделала ключевую ставку ЦБ 7,5%. Что изменилось?

Сегодняшнее снижение на 0,5% с 8% до 7,5% было довольно ожидаемым. Это еще ниже, чем в январе, последний раз такая ставка была в ноябре-декабре 2021. По идее, должны еще немного подешеветь кредиты.

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Эльвира Сахипзадовна сделала ключевую ставку ЦБ 7,5%. Что изменилось?

Впрочем, там банки уже приспособились давно и выдают под 4,5%, не забыв накинуть +10-12% за страховку, по факту же выходит 14-17% (и это не предел). Но страховка — ЭТО ДРУГОЕ! 

в 2014 такого и то не было
В 2014 такого и то не было

Что теперь:

— ставки по кредитам снижаются на 0,2-0,5%, но существенно кредиты с учетом страховок не подешевеют

— ставки по вкладам тоже снизятся, можно ждать 5,5-7,5%, хотя в прошлый раз некоторые банки не снижали, вдруг опять не снизят (да ну вы что, взрослые люди, а в сказки верите?)

— облигации немного заранее подросли в цене и просели в доходности. Длинные ОФЗ есть в районе 8-9%, короткие ОФЗ ниже 8%. Корпоративные облигации 1го эшелона все сложнее найти с двузначной доходностью, второй — дает выше 10-12%

— рынок акций на это не особо отреагировал

— инфляция испугалась и резко стала 12%

— бакс пополз вверх, но я бы не искал тут сильную зависимость

1 октября по идее обновятся все ставки в банках, так что если кто мечтал о ставке по вкладу в 8%, он все еще есть. Например, в Альфе. Облигации уже скорректировались, можно брать по новым ценам.

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igotosochi
igotosochi
маркетолог

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