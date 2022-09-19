​​Обезьяний портфель: третий месяц

Суть эксперимента — посмотреть, правда ли кропотливый выбор акций ну нужен, и даже случайный набор покажет результат лучше рынка. Спустя три месяца портфель не просто обогнал индекс, а уложил на обе лопатки. Неизвестно, как это будет на дистанции, а пока — смотрим промежуточный результат.
Результат 3 месяцев:
— Индекс Мосбиржи вырос на +4,27%
— Портфель прибавил +20,31%
Наконец-то индекс Мосбиржи вылез из минуса, но все равно до обезьяны ему далеко. Лидер роста — Озон, он вырос на 72%, 8 из 10 бумаг обезьяньего портфеля в плюсе (месяц назад эти же и 2 были в минусе).
Изначально в портфеле каждая бумага была куплена на примерно 100 000 рублей
Вместе с Озоном поднялись Самолет, Детский Мир, ОВК, Акрон, Аптека 36,6 и обе бумаги НКНХ. В небольшом минусе Россети. В сильном минусе Телеграф. Тут за месяц почти ничего не изменилось. Возможно ли было это прогнозировать? Возможно, но это не точно;)
Расхождение портфеля с индексом 22,82% (рост портфеля) — 4,27% (рост индекса) = 18,55%. Отставание у индекса приличное. Но кто знает, что будет дальше.
Ссылка на мой обезьяний портфель. Можно посмотреть весь состав, в нем есть фонд на индекс Мосбиржи для референса.
Напомню, что кроме меня еще 3 человека участвуют в эксперименте:
Игорь — Портфель — Доходность: +13,29%
Алексей — Портфель — Доходность: +12,4%
Александр — Портфель — Доходность: +13,06%
Как видим, все 3 портфеля тоже в плюсе и тоже сильно опережают индекс. Едем дальше!
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