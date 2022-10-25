Получение пассивного дохода — это неправильная цель инвестирования

Сейчас я вам про это расскажу и попробую объяснить свою позицию, которая противоречит со всеми маркетинговыми лозунгами брокеров и блогеров;)

В посте я буду слегка опираться на данные исследования PR news и исследования ЦБ. Кто еще не видел, посмотрите, интересно.

Чем брокеры завлекают новых инвесторов?

Старые-то уже все кукухой уехали на просадках, а какие-то вообще в ультра отрицательно доходных трейдеров превратились. А новичков завлекают (мое мнение как маркетолога) двумя основными посылами: получение пассивного дохода и безудержно веселый трейдинг, замаскированный под инвестиции с профессионалами. Под второе даже торговлю на форексе с плечами х100500 называют инвестициями. Но там какая-то особая категория людей, про которую я в этом посте не буду писать, так как я про долгосрочные инвестиции. Так что про пассивный доход. А пассивный доход — это уже пища для гурманов, которые хотели бы в Турандот, но могут себе позволить, чтобы хотя бы вкусно — и точка.

С точки зрения психологии, скрещенной со среднестатической финансовой грамотностью людей, желание пассивного дохода — это немыслимый каеф, прямо следом после желания срубить бабла в финансовой пирамиде Маслоу (если кто не знает Маслоу, то у него была пирамида потребностей, а финансовая пирамида Маслоу — это я уже сам придумал). Отбросим цель заработка на бирже, пусть этим занимаются трейдеры. Вернемся к нашим баранам (это я не про инвесторов, если что).

Какие вообще бывают долгосрочные цели инвестирования?

Вообще, погуглив, найдется море целей. Там даже про ремонт будет или про покупку машины. Не хочется углубляться в микропланирвоание и перечислять сто и одну фигню, на которую можно накопить, прикидываясь инвестором. Только крупноблочный хардкор. Итак, цели:

— Получение пассивного дохода / финансовая независимость

— Повышение качества жизни / уровня жизни

— Финансовая защита /пенсия

— Образование детей / крупная покупка / подкопить / подушка безопасности

Последние я бы не назвал прям уж всегда долгосрочными целями, тут все размыто, но кажется, что только покупка недвижимости может занять очень много лет (поэтому ее я вкину во второй пункт). А первые три пункта могут растянуться на длительные промежутки времени.

Кстати, я в телеге сделал опрос, чтобы узнать, у кого какая цель инвестирования. Результаты любопытные, есть даже довольно большой процент людей, который просто инвестируют, без целей. Ну а почему нет, если да?

К статистике

По статистике ЦБ 1% частных инвесторов владеют 76% всех частных активов. Вот у кого точно нет проблем с пассивным доходом. Но это непонятно. Давайте конкретнее.

В отчете сказано, что есть 14,8 млн инвесторов,

и у них 7193 млрд рубледенег.

148 000 инвесторов имеют в среднем портфель на сумму 36,93 млн рублей. У кого-то больше, у кого-то меньше. Таким образом, чтобы быть в 1% успешных инвесторов, нужно иметь портфель на сумму, полагаю, от 20 млн рублей (точное распределение неизвестно, но думаю, что 20 лямов точно хватит). Это стоимость неплохой квартиры в Москве, СПб или в Сочи. В этом 1%, полагаю, есть 1%, у которых портфели и больше 100-200 млн. А это уже стоимость ОЧЕНЬ неплохой квартиры.

Допустим, средний успешный инвестор получает средний пассивный доход 10%, то есть, 3,7 млн рублей в год или 308к рублей в месяц. Это сопоставимо с зарплатой хорошего айтишника. Даже не отличного. И да, я надеюсь, что люди с портфелями таких размеров все же умеют в инвестиции, и у них +10%, а не −100500%.

Понятно, что у каждого свое видение о том, какой пассивный доход он хочет иметь. Но вопрос в том, кто каким образом это видит. Человек, получающий ЗП в 35 000, не отказался бы от пассивного дохода в 35 000 (420к в год). Для этого ему нужно наинвестировать 4,2 млн, если откладывать 10% от ЗП, то понадобится 24 года! Через 24 года 35 000 рублей благодаря инфляции будут равнозначными сегодняшним 10 000 рублей.

Как и всегда, математическая задачка решается просто. Нужно либо больше зарабатывать, либо меньше тратить. В идеале — совершенствовать оба этих способа.

В какой-то момент повышения ЗП мы увидим, что при определенной ЗП у человека уже нет сильных мыслей о пассивном доходе. Или он не так важен, как повышение качества жизни. Допустим (цифра из воздуха, а то одним будет мало, другим много, знаю я вас), это наступает при ЗП 200к, когда человек может откладывать 50%. Что для него важнее: получать пассивный доход еще 100-200к или позволить себе жить лучше (новый дом, крутая тачка, путешествия и т.п.) без ущерба для личного бюджета? Вопрос, на который ответа нет, так как я не нашел такого исследования, но думаю, что будут и те, и другие. И чем больше доходы, тем стабильнее себя ощущает человек, тем больше у него накоплений и уверенности в завтрашнем дне.

Но судя по другим данным исследований, многие инвесторы видят это по-другому. Благодаря советам из приложений и телеграм-каналов получить доходность 100%, срубить бабла и получить пассивный доход уже через год/месяц/день, вложив 10 000 рублей (утрирую, естественно).

Данные интересные. 40% (кстати, близко с опросом у меня в канале) хотят получить пассивный доход, но лишь 10% зарабатывают больше 80к в месяц (из расчета на 1 человека в семье). Этого недостаточно для того, чтобы сформировать серьезный денежный поток от инвестиций. А какой пассивный доход получат люди с портфелями менее 100к? Отвечает Джастас Уолкер.

То есть, люди с невысокими доходами ставят цель получать пассивный доход, которого они никогда в итоге не получат, а имеют хороший пассивный доход те, кто зарабатывает больше и имеет больше возможностей откладывать в инвестиции. Капитанство чистейшей воды. Но является ли целью у «обеспеченных» инвесторов получение пассивного дохода? Я бы скорее выделил другую цель — повышение уровня жизни. Например, инвестиции ради возможности совершения крупных покупок, путешествий, при этом не думая об экономии.

А при инвестициях небольших сумм скорее стоит ставить целью обеспечение своей пенсии.

Вместо выводов

К чему я это вообще? Да к тому, что нужно реалистично смотреть на инвестиции и не ставить космических целей. Пассивный доход — это прекрасно, нужно только реально понимать, какого уровня пассивный доход будет при определенных вливаниях в портфель.

Я про свой опыт в инвестициях и про свою цель, покупку квартиры в Сочи, пишу в своем же телеграм-канале — подписывайтесь.