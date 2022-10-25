Свежие облигации: Селигдар на первичном размещении

Выпуск достаточно большой, на 3 млрд рублей, а размер купона ожидается до 12%, это примерно как у Полюса, тоже золотодобытчика. Сейчас рынок облигаций вообще немного замер в ожидании новостей по ключевой ставке ЦБ, которая может пойти как вверх, так и вниз (судя по рынку, ожидается все же повышение), но 12% — это 12%. Вполне годный вариант сроком на 3 года.

С более высокой доходностью на размещении сейчас сложно найти что-то с высоким рейтингом. Хотя и предыдущие выпуски туго входили на биржу, Новые Технологии, про которые я писал больше месяца назад, так и не собрали пол ярда под 13%... Заявку пришлось выставлять заново, так как срок ставил на месяц, наивный. Для квалов есть новое размещение КарМани под 19%. Вышли (вроде бы все) на биржу новые выпуски Ники, Эники, МСБ Лизинга, Лизинг Трейда и Электроаппарата. Эти ВДО если и брать, то осторожно и на очень небольшой процент портфеля, не акцентируясь на одном выпуске. Ну и в Джете на выдаче займов можно получить высокую доходность. Го смотреть дебютный выпуск Селигдара.

Селигдар — полиметаллический холдинг, занимается добычей золота, олова, меди, вольфрама. Входит в список крупнейших золотодобывающих компаний Российской Федерации. Сайт: https://seligdar.ru/ Тикер: ⛏💰

Выпуск: Селигдар-001P-01 Объем: 3 млрд рублей Сбор заявок: до 27 октября 2022 (может продлиться) Срок: 3 года Доходность: 11,5–12% в рублях

Почему Селигдар? У нас что, кто-то покупает золото? Вроде бы еще в марте все слитки скупили!

Кредитный рейтинг присвоен стабильный, ruA+. Под эту тему Селигдар на ближайшие годы расписал в стратегии выпуск бондов на 60 ярдов. Куда столько? Да вот они выкупили ООО «Юрский», которое владело несколькими перспективными месторождениями, так что понадобились деньги. Но тут стоит посмотреть на финансовые показатели, а они хорошие. Прибыль и EBITDA растут, а показатель Чистый долг/EBITDA = 2. Хотя в денежном выражении долги выглядят солдидно: долгои = 38 ярдов при EBITDA = 19 ярдов. Самая свежая презентация тут:

https://seligdar.ru/for-investors/presentation/investor-day-presentation-2022-rus/

Сам бизнес понятный. Копаешь породу, просеиваешь в ручье, руду несешь в ломбард, отстреливаешься от индейцев. Правда еще и конкурентов много, там однозначный лидер — Полюс. Селигдар на 10 месте. Полиметал, например, второй, Петропавловск на 2 месте, а ближайший конкурент сверху — идущий на 9 месте Павлик.

Доходность до 12% выглядит отлично, как и идея продавать золото в Китай, потому что в России уже все золото в марте скупили и рассовали по банковским ячейкам и сейфам. Конечно, реализация золота снизилась, зато олово хорошо берут. Смотрите в презентации. В свой портфель добавляю этот выпуск, как всегда, на небольшую часть, так как всегда нужно помнить про диверсификацию.

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