Еще один ЗПИФ на недвижимость, теперь от Самолета. На словах — Лев Толстой, как на деле будет?

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Зачем это Самолету?

ИМХО, Самолет ищет новые способы получить кэш. Но долгов и так уже хватает, одних выпусков облигаций в обращении 10 штук на десятки миллиардов рублей, а всего по последнему отчету долгов на 191 млрд.

За первую половину 2022 года доход составил около 5,3 млрд. Так что вместо кредитов и облигаций можно привлечь деньги инвесторов в покупку объектов. И это в любом случае хорошо, так как разнообразие на этом рынке не помешает.

Вопросов больше, чем ответов

Как я понял, будет несколько ЗПИФов, какие-то из них будут для всех, а какие-то – только для квалифицированных инвесторов. Всего их будет 4, состав до конца не ясен. Формулировка такая: «В состав имущества ЗПИФ будет включена ликвидная жилая и коммерческая недвижимость из проектов группы „Самолет“ с целью получения дохода от роста ее стоимости, а также сдачи в аренду помещений после завершения строительства».

Доходность обещают до 15%. В 15% верится с бо-о-ольшим трудом, особенно в первое время (во второе тоже). У идеологического конкурента в лице ЗПИФа от ДомРФ доходность, например, около нуля. Но там своя атмосфера, этот фонд не для получения доходности. ПНК ориентируется на 12-14%. Сбер и Альфа со своими фондами показывают 7-8%. В Активо получается 10,5%. 15% – чересчур оптимистично. Но даже если будет 9% в первый год, неплохо. А если будет ниже ставок по вкладам, то они обещают доплатить. То есть, пока на словах есть и гарантия, и высокая потенциальная доходность (мы-то знаем значение слова потенциал).

Пока неясно, какая СЧА (стоимость чистых активов) будет у фондов, но известно, что паи будут по полтинничку. Как по мне, можно и подешевле сделать, но хозяин – барин. Надеюсь, что торговаться будет на Мосбирже, чтобы и ликвидность была, и без гемора со сторонними площадками. Так-то акции и облигации Самолета там торгуются, бумаги достаточно популярные, аналогичные ЗПИФы тоже там есть, не вижу причин не торговать там же и новыми фондами Самолета.

﻿Из более-менее положительного можно отметить стоимость пая – 50 000 рублей. За эти деньги можно купить одного Сутормина, если вы понимаете, о чем я. Ну или один пай от летучего девелопера. У конкурентов разброс большой. Есть и дешевые паи, есть и дорогие. Не ПНК, конечно, по 1,9к, но и не Активо по 350к, да и не Альфа по 100к.

Кстати, у Самолета много интересного, не только ЗПИФы. Он внедрил в стройку нейросеть и начал строить на 40% быстрее конкурентов, а также создал собственный банк и сможет теперь сам выдавать кредиты))) Так что теперь финтех-компанией стали и строители.

В итоге

По ЗПИФам вопросов пока что больше, чем ответов. Рисков много, составы непонятны, объемы тоже. Но держать в голове стоит. До конца года обещают уже запустить в продажу. Для Самолета – это хороший способ продать объекты и получить деньги. Для инвесторов – хороший способ получить доходность. На словах – вин-вин. Как будет на деле – посмотрим. Лично я пока с умеренным оптимизмом смотрю.

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