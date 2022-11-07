Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц седьмой

Посчитал, как успехи в моем эксперименте после семи месяцев (апрель — октябрь). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек. Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты (ранее Озон-счета). Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.

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Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц седьмой

Какую скидку я считаю?

Допустим, товар стоит 1 999 ₽ против старой цены 5 399 ₽, указанной на странице товара, а 1 846 ₽ — стоимость при оплате Ozon Картой. Я считаю только 1 999 ₽ - 1846 ₽ = 153 ₽ (скидка 7,6%), а не фейковую скидку 63% с 5 399 ₽.

Что сделал Озон в октябре?

Есть ощущение, что Озон сделал больше скидок на продукты (еду в смысле). Они и раньше были, но теперь прям снова много, как в апреле-мае. Возможно, чтобы радовать глаза клиентов: когда скидочек много, так и хочется карту Озона оформить.

Что сделал я?

Традиционно я заказываю еду в Озон Фреш. Кроме того, разные FMCG товары. Естественно, кофе, сиропчики еще прошлые не выпил, так что без них. Не из еды и товаров первой необходимости было несколько покупок по мелочи, примерно на четверть всех заказов. Пару раз вместо Озон Фреш заказывал Яндекс Лавку, просто потому что нужно было быстро, и там было то, чего не было в Озоне. Например, CoolCola без сахара. Конечно, не отлично, но и не ужасно (прямо девиз года).

Теперь го к цифрам.

За октябрь:

- Потрачено: 19 939 ₽

- Накоплено скидками: 1 789 ₽

- Средний процент скидки: 8,97%

За 7 месяцев:

- Потрачено: 170 002 ₽

- Накоплено: 11 345 ₽

- Средний процент скидки: 6,67%

В сентябре было 8,3%, значит октябрь получился еще успешнее со средним показателем 8,97%. Второй месяц подряд сильно выше среднего. Траты тоже ниже средних, большая часть, конечно же, продукты. Удачных акций с реально большими скидками (ну типа там 30%) по Озон Карте не было. Но это как обычно;)

Продолжаю присматривать мониторчик 2k для ПК. С одной стороны, он мне нафиг не нужен (видюха не потянет), а с другой стороны, а почему нет, если да.

Какой статус-то? Если брать стоимость телека 50 000 (например, Samsung), то пока что это 12,69%. А если посмотреть в сторону тех, что за 30 000 (TCL, например), то это уже 37,81%! Кажется, что второй сезон Игры в кальмара я уже смогу смотреть на новом телеке!

Посмотрим, сможет ли Озон удивить чем-то в ноябре. Пока что еще ни разу не попал на какую-то гипервыгоду. Продолжаем наблюдения. И продолжаем смотреть киношки в 1080.

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igotosochi
igotosochi
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