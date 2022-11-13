SPY, VOO, IVV и другие. Все лучшее — квалам

Что там, что там?

Самые интересные, да и в целом самые популярные среди пассивных инвесторов, фонды повторяют индекс S&P500, также есть достаточно популярные фонды на NASDAQ100, золото, серебро, трежерис (гособлигации США) и всякие разные, например, 1000 акций роста или там акции индекса S&P500, но с равными долями. Вот экселька с полным списком.

У пассивных инвесторов идеальным вариантом считается обычный индекс S&P500. Все забугорные F.I.R.E. инвестмены его берут, да и наши до недавнего времени так делали, только через наши ПИФы. Многие всерьез застряли в заблокированных фондах.

Стоимость пая у всех троих примерно одинаковая (360-400 баксов за пай на сегодня), а вот комиссии отличаются. Комиссии – это основное, за что ругали наши отечественные ПИФы, которые драли за управления от 0,49% до 1,03% СЧА (стоимость чистых активов), когда же зарубежные берут менее 0,1%. На длинной дистанции это очень-очень существенно. А некоторые просто тупо перепродавали паи iShares, например, ВТБ или Альфа, сейчас заблокированные.

Про комиссии

ПИФы на S&P500 (с оговорками, так как не совсем то, что нужно) доступны сейчас, а также комиссии:

1. RCUS – 0,49%. Тут iShares и еще, как ни странно, ОФЗ. Это Райф

2. TSPX – 0,79%. Тут акции, часть заблокирована. Это Тинькофф

Остальные F, то ли временно, то ли навсегда. И там тоже комиссии высокие. От 0,81% до 1,03%. К тем, в которых лежат паи iShares, можно прибавить еще 0,03%. Это комиссия iShares. Вот комиссии у зарубежных фондов:

1. VOO – 0,03%. Акции индекса, управляет Vanguard.

2. SPY – 0,09%. Аналогичный фонд SPDR от SSGA.

3. IVV – 0,03%. Аналогичный фонд iShares от Blackrock. Именно его у нас любили перепродавать Альфа и ВТБ.

Как видим, VOO и IVV с совсем уж неприличными комисами, у SPY они выше, зато он самый старый ETF в США, самый большой и вообще самый-самый. Но это не делает его лучше, чем VOO и IVV, где комиссии сильно ниже.

Здесь – скучный текст про Баффета и его пари о том, что да хрен кто вообще обыграет индекс. Ну и напоминание о том, что все эти штуки относятся к категории «иностранные ценные бумаги». Что означает у нас что? Правильно!

Не очень хорошая новость состоит в том, что купить эти паи могут только квалифицированные инвесторы. Чтобы стать квалом, можно получить определенный диплом (обычное высшее экономическое образование не подойдет), поработать в определенной организации, совершающей биржевые сделки, иметь на счетах от 6 млн рублей или совершить сделок за год на 6 млн рублей (при этом каждый месяц должно быть не менее одной сделки, а каждый квартал – в среднем не менее 10 сделок). Последние 2 варианта подходят, кажется, лучше первых двух. Но каждый сам оценит свои силы.

А как изи стать квалом?

С регистрацией и СМС можно. Например, как вариант, можно наторговать туда-обратно чем-то бескомисным, сделав оборот 6 млн. Например, ПИФом «Ликвидность» на БС в ВТБ. Просто он всегда растет, а спреды там очень мелкие. Купил-продал на 100 000, уже считай, что оборот 200 000. Повторил 30 раз – оборот 6 млн. Профит. Конечно, какая-то часть бюджета может сожраться на спредах, если лень растягивать удовольствие. Но комиссий нет, и на том спасибо. Кто понял жизнь, тот не спешит, так что даже с 10 000 рублей можно провернуть этот трюк, только больше итераций понадобится.

Кстати, сейчас около 400 000 квалов. Год назад было 200 000. Совпадение? Не думаю.

Ну да, а потом возьмут и все заблокируют

Да, риски стоит осознавать. Это относится не только к ETF, но и ко всем иностранным ценным бумагам. К примеру, акции Цукерберга убирают с биржи, а во всех ETF они есть. Или это другое? Ну и не только это.

Так что у всех любителей FI и RE новости хорошие. И если риски каким-то образом нивелируются, обстановка нормализуется, и снова только ракета, то эти ETF будут отличным вариантом для будущих пенсов.

На этой оптимистичной ноте приглашаю всех неравнодушных к инвестициям подписаться на мой телеграм-канал. Рассказывают про свой опыт, про финансы, про недвижимость и мои успехи в накоплениях на квартиру в Сочи.