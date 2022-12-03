Камень в лесу: фондовый рынок в ноябре ушел в депрессию и облигации

Рынок облигаций вырос на +144,4%, а рынок акции, депозитарных расписок и паёв сократился на −14,8% по объемам торгов. При этом общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2022 года +4,2% по сравнению с октябрем.

Инвесторы страхуются от новых возможных рисков? На мой скромный взгляд – да. Пересидеть в бондах, по которым сейчас довольно высокая доходность, как минимум 2 года – неплохая идея. Набиуллина анонсировала, что и в 2023 году будет высокая ключевая ставка, а в 2024 она прогнозирует начало ее снижения. То есть, в течение ближайшего года–двух можно фиксировать доходность в 9–12% в надежных облигациях с высоким рейтингом.

С другой стороны, ноябрь проходит под интересные новости. Тут вам и обсуждаемый потолок цен на нефть, и падение цен на нее, и разделение Яндекса с приходом туда нового главного айтишника. Даже отчет Сбера не вселил безумного оптимизма. Геополитика, ковидные ограничения в Китае, еще и Чемпионат Мира в Катаре (нужно же все матчи посмотреть). В общем, в ноябре рынок акций будто бы ушел в спячку в ожидании чего-то плохого, но получилось как у камня в лесу.

Даже осторожные разговоры о том, будет ли ралли в декабре, не подтолкнули акции. А еще сильно растет доля частных инвесторов в торгах. Рептилоиды в ОФЗ спрятались?

Частный инвестор is the king?

Мосбиржа показала и данные о росте числа инвесторов, имеющих брокерские счета на площадке. То ли от скуки, то ли по другим причинам пришли 470 000 человек за ноябрь! А с начала года таких прибавилось 5 млн! И большинство из них сидят торгуют по сигналам из телеграм-каналов (надеюсь, что нет).

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 859,0 млрд рублей (1 008,3 млрд рублей в октябр). Объем торгов облигациями увеличился на 144,4% и составил 2 310,5 млрд рублей (945,3 млрд рублей в октябре 2022 года).

Получается, более чем в 2 раза активнее инвесторы торгуют облигациями.

Специально для них в ноябре было размещено 67 новых выпусков бондов. На 1 762 млрд рублей без учета однодневных. Лично я не вижу в них преимуществ для микроинвесторов, но их было еще на 1 360 млрд.

Еще из интересного: выросли объемы торгов на денежном рынке, рынке драгметаллов и товарном рынке. Почти не изменились объемы валютного рынка. Объемы срочного рынка уменьшились.

В общем, интересно, что будет в декабре. Ралли, плавное погружение или снова «лучше никак, чем плохо»?

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