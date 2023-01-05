BANI-инвестиции: хрупкость, тревога, нелинейность и непостижимость

Сначала был SPOD. SPOD-мир считается идеальным для человеческой психики. Он предсказуемый, устойчивый, простой и понятный. Но уже давно закончился. Ему на смену пришел сначала VUCA. VUCA появился в 1985 году. Его описали экономисты Уоррен Беннис и Берт Нанус. Ученые описывали современный им мир, стоящий накануне окончания «холодной войны», как изменчивый, неопределенный, сложный и двусмысленный. Логичным продолжением стал BANI, описанный футурологом Джамаисом Кашио.

SPOD → VUCA → BANI

SPOD – это устойчивый окружающий мир. Принято считать, что он был таким до 1980-ых. Мир был устойчивым, предсказуемым, простым и определенным.

Steady – устойчивый

Predictable – предсказуемый

Ordinary – простой

Definite – определенный

VUCA – мир, пришедший на смену SPOD. Принято считать, что VUCA-мир появился в конце 1980-ых. Мир, предполагающий гибкость и устойчивость, жизнь в мире неопределенности.

Volatility – изменчивый

Uncertainty – неопределенный

Complexity – сложный

Ambiguity – неоднозначный

BANI – это новая реальность. Это когда неопределенность в итоге не вернулась к стабильности, а стала скорее хаосом.

Brittle – хрупкий

Anxious – тревожный

Nonlinear – нелинейный

Incomprehensible – непостижимый

Если посмотреть на трансформацию, то процесс изменения был таким:

Устойчивый → изменчивый → хрупкий

Предсказуемый → неопределенный → тревожный

Простой → сложный → нелинейный

Определенный → неоднозначный → непостижимый

То есть, окружающий мир не просто усложнился, но и стал максимально непредсказуемым. А значит черных лебедей в нем может оказаться больше, чем белых.

Что с этим делать?

Джемейс Кашио поясняет, что хрупкости мы можем противопоставить гибкость и сопротивляемость, тревожности – эмпатию и осознанность, нелинейности – понимание общего контекста и тоже гибкость, а непостижимости – максимальную прозрачность и интуицию.

Сейчас – прямо настоящее обострение, так сказать, BANI Ultra. Многие инвесторы отказались от своих стратегий, которые не были готовы к BANI, да даже и к VUCA. SPOD-инвесторы верили в устойчивый и линейный мир, пропустив сразу 2 шага эволюции. Как результат – их психологическая устойчивость оказалась несуществующей. Добавилось: недоверие к бирже, потеря доходов и режим экономии. Такое уже когда-то было, но не все про это помнят.

Теперь каждый инвестор должен помнить, что:

в инвестициях нет никаких гарантий ни у чего;

может не быть «правильного» выбора активов, эффективность не гарантируется;

системные влияния могут сделать все действия бесполезными;

между причиной и следствием может не быть очевидной связи;

результат можно ждать очень долго, и его может не быть вообще;

объемы информации больше, чем инвестор может переварить, и найти суть сложнее, чем кажется.

Что рекомендуют профессионалы инвестиций для непрофессионалов?

Снизить на 1 пункт свой риск-профиль. Если агрессивный, то умеренный. Если умеренный, то консервативный. Если консервативный, то ультраконсервативный. Говорят, что рынок сейчас – для спекулянтов. Но это не значит, что непрофессионалам следует идти спекулировать. Избегать высокорискованных активов. Сосредоточиться на более надежных. То есть, вместо крипты покупать ОФЗ. Условно. Или из 70/30 перейти в 50/50, к примеру.

Естественно, в BANI-мире нужно обязательно помнить про диверсификацию. Как, впрочем, и в любом, но диверсифицироваться следует в более надежных инструментах, исходя из своей стратегии. И обязательно должна быть стратегия, понимание целей инвестиций и их сроков. И главное – помнить о том, что прогнозирование может не работать. Ни на день, ни на год, ни на 10 лет. По заветам Кашио неплохо также иметь еще и интуицию. А вот ей похвастаться могут далеко не только лишь все. Ну и шуточка про your BANI world вишенкой на торте.

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