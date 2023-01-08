Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц девятый

Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты (ранее Озон-счета). Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.

Какую скидку я считаю?

Допустим, товар стоит 1 999 ₽ против старой цены 5 399 ₽, указанной на странице товара, а 1 846 ₽ – стоимость при оплате Ozon Картой. Я считаю только 1 999 ₽ – 1846 ₽ = 153 ₽ (скидка 7,6%), а не фейковую скидку 63% с 5 399 ₽.

Что сделал Озон в декабре?

Декабрьские распродажи продолжили ноябрьскую волну. Ну правильно, перед новым годом всем нужно покупать подарочки, потом еще икру скупать. Естественно, Озон ломился от скидок, в том числе не самых честных. Все позиции, за которыми я слежу, не подешевели от слова совсем. На то, что мне не было нужно, возможно, что-то и было.

Что сделал я?

Поскольку я не гонюсь за скидками, просто продолжал покупать только то, что было необходимо. Кстати, икру-то купил именно на Озоне, просто потому, что она была дешевле, чем в Ашане. Кофе, само собой, хотя он подорожал по сравнению с ноябрем. Уже вплотную приблизился к ценам в Пятерочке. Да, заходил в нее пару раз. И разок был в Ашане. Все это привело к самым маленьким тратам за все время, если не ошибаюсь.

Теперь го к цифрам.

За декабрь:

Потрачено: 11 870 ₽

Накоплено скидками: 709 ₽

Средний процент скидки: 5,97%

За 9 месяцев:

Потрачено: 195 992 ₽

Накоплено: 12 950 ₽

Средний процент скидки: 6,60%

В ноябре было 6,34%, значит декабрь получился немного хуже с показателем 5,97%. Ниже среднего даже. Траты тоже ниже средних, большая часть, конечно же, продукты. Удачных акций с реально большими скидками (ну типа там 30%) по Озон Карте не было. Но это как обычно;)

Я продолжаю посматривать на ценами на мониторы и телеки. Подумал, что все же сейчас не время на большие покупки, так как впереди два отпуска в январе (Эльбрус) и в феврале (Красная Поляна). Пока смотрю на них, они дорожают, что логично. Рубль-то дешевеет. Стоимость жизни дорожает. Добил Metro Exodus, принялся за Metro Redux. Классные игры.

Рисунок отсюда https://virilejournal.com/en/22874-light-future-in-hWob6GR4yising-motorola-60s-retrofuturistic-gallery/

Какой статус-то? Если брать стоимость телека 50 000 (например, Samsung), то пока что это 25,9%. А если посмотреть в сторону тех, что за 30 000, то это уже 43,16%! Кстати, смотрю Короля Талсы, первый сезон отличный, вдруг к второму сезону уже удастся накопить на 4k! А, еще зашел Уэнсдей. Оба рекомендую, в общем, хотя вы все и так наверно лучше меня эти сериалы знаете) Обратил внимание, что у Яндекса есть 50’’ телек с Алисой. Около 30 000 стоит, кто в теме, норм аппарат?

Посмотрим, сможет ли Озон удивить чем-то в январе. Впрочем, на январь и февраль не особо рассчитываю, так как меня и дома не будет 25% времени, и расходы нужно слегка ужать.

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