Мосбиржа: число брокерских счетов выросло на 1,2 млн в январе и составило 23,5 млн, но активных в январе было всего 2,4 млн

Меня как долгосрочного микроинвестора интересует в первую очередь фондовый рынок, а именно акции, облигации, ПИФы. Но также интересно посмотреть, чем на бирже занимаются большие дяди.

Рост — это всегда хорошо, но вот активных инвесторов прибавилось немного. 555 тысяч человек открыли 2,4 млн брокерских счетов в январе (зачем им столько?) и решили побыть ждунами.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам января 2023 года достигло 23,5 млн.

Топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва и МО (3,4 млн), СПб (1,0 млн), Краснодарский край (0,85 млн), Башкортостан (0,8 млн), Свердловская область (0,78 млн), Татарстан (0,73 млн), Ростовская область (0,67 млн), Челябинская область (0,61 млн), Самарская область (0,56 млн).

Тем не менее, при таком бурном росте в январе 2023 года сделки на фондовом рынке совершали лишь 2,3 млн человек. Количество мёртвых душ — 19,1 млн. Даже Николаю Васильевичу такие цифры не снились!

Частные инвесторы продолжают активно покупать и продавать акции и фьючерсы. Их доля в объёме торгов акциями составила 80,4%, в объёме торгов облигациями – 28,5%, на спот-рынке валюты – 21,3%, на срочном рынке – 71,4%. То есть, среднестатический частный инвестор предпочитает наиболее рискованные инструменты, в том числе с эффектом заёмных средств. В то же время юрлица продолжают больше использовать консервативные инструменты.

Ждать увеличения объёмов от притока новых инвесторов не приходится. А институциональные инвесторы пока ещё осторожно смотрят на акции.

Общий объём торгов на в январе 2023 снизился и составил 82,3 трлн рублей (94,6 трлн рублей в декабре 2022 года). Спасибо праздникам.

Статистику объёмов торгов Московская Биржа смотреть лучше всего сразу на графиках вот тут.

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 787,8 млрд рублей, в декабре было 789,4 млрд. Это всего лишь 0,95% торгов! Объёмы торгов акциями очень низкие. Ликвидность есть только в 1 эшелоне, а акции 2 и 3 эшелонов регулярно разгоняются спекулянтами, практически каждый день что-то происходит.

А самыми популярными акциями у частников стали в январе Сбербанк (33,7%), Газпром (22,5%) и Лукойл (10,4%). В принципе, по Сберу более-менее всё ясно, сейчас он на хайпе, как обычно, сильнее всех потом и упадёт. Газпром и Лук барахтаются на дне.

Объём торгов облигациями получился почти таким же, как у акций, и составил 812 млрд или почти 0,98% от всего объёма торгов. Но это в релизе Мосбиржи, а на их графиках показывается общий объём в 1 754 млрд. Дело в том, что там учитываются также однодневные облигации, также известные как овернайты или однодневные займы, на вторичном рынке их нет. Обычно такие облигации покупают друг у друга финансовые организации.

После достаточно больших объёмов в конце 2022 года в январе объёмы сильно упали. Размещений было мало, возможно, дело в этом.

Срочный рынок снизился относительно декабря, объём составил 3,5 трлн рублей или 4,25% (4,7 трлн рублей в декабре 2022).

Валютный рынок тоже просел, объём составил 16,9 трлн рублей или 20,53% (21 трлн в декабре 2022).

Скорее всего, это связано с праздниками, кода активность была низкой.

Денежный рынок — вот где главные объёмы. Объём торгов на денежном рынке составил 59,3 трлн рублей (63,4 трлн рублей в декабре). 72% от всего объёма.

Рынки драгоценных металлов и агропродукции настолько маленькие по объёмам, что даже копаться в них неинтересно. Что золото, что сахар — это все же больше для устрашения населения.

Что в итоге? Январь выдался довольно вялым, толпа пошла за Сбером, большие дяди продолжают продавать и покупать валюту, а частные инвесторы заводят брокерские счета, но особо ничего не покупают. Мёртвых душ на Мосбирже всё больше и больше. Давненько никаких потрясений на фондовом рынке не было, так что частные инвесторы, которые всё же активные, подрасслабились. А расслабляться не стоит, риски никуда не делись, поэтому лично я продолжаю реализовывать консервативную стратегию.

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