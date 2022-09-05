Инструкция по получению пособия по безработице самозанятому

Спрос потребителей стремительно падает вниз, соответственно снижается количество продаж и, как следствие, прибыли.

Особенность статуса самозанятого в том, что формально такой человек работает всегда.

Итог: работающий на самозанятости не может получить пособие по безработице.

Единственным путем будет закрытие ИП или же прекращение деятельности самозанятого. Благо, процедура закрытия крайне проста. Достаточно просто зайти в «Мой налог» или же залогиниться в ваш аккаунт официального сайта ФНС найти и нажать кнопку «Сняться с учета».

Самозанятый автоматически становится безработным только после того как снимется с учета. Далее необходимо сделать следующее:

Подать заявление на получение статуса безработного на бирже труда по месту жительства. Вы можете сделать это как непосредственно посетив организацию, так и направив документы через интернет. Главное заранее связаться с центром занятости и узнать о возможных способах подачи заявления. К примеру, у москвичей есть возможность сделать это на сайте «Моя работа». Для входа принимаются данные от «Госуслуг». Жители других регионов могут воспользоваться региональными сервисами или же специальным разделом самих «Госуслуг» Доказать налоговой, что вы больше не “самозанятый”. Подтверждением послужит справка (по форме КНД 1122035). Для оформления данной справки воспользуйтесь приложением «Мой налог» или личным кабинетом на официальном сайте ФНС.

На какой размер пособия могут рассчитывать самозанятые?

В 2021 году были установлены допустимый минимум и максимум выплат пособий для безработных. Данная информация остается актуальной и в текущем году:

1. Минимум – 1500 рублей.

2. Максимум – 12 792 рублей в течение первых трех месяцев, и 5000 рублей в течение последующих трех месяцев.

Что нужно делать, если у самозанятого снова дела пошли в гору?

Если вы оформились как безработный, но после этого к вам снова начали приходить клиенты, то вы также легко сможете снова получить статус самозанятого. Процедура повторного оформления как плательщика НПД такая же простая, как и первичная. Она выполняется в 2 этапа:

1. Снятие с учета на бирже труда.

2. Регистрация самозанятым в приложении «Мой налог».

Вывод

Самозанятый – по умолчанию не считается безработным, даже если фактически у него полностью отсутствуют какие-либо заказы. Чтобы получить финансовую поддержку от государства, нужно перестать быть плательщиком налога на профессиональный доход и стать безработным официально через центр занятости населения. После этого, вы можете рассчитывать на регулярные начисления пособия.