«Ренессанс Кредит» увеличил комиссию за исходящие SWIFT-переводы в долларах

С начала августа банк вдвое повысил стоимость переводов.

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«Ренессанс Кредит» увеличил комиссию за исходящие SWIFT-переводы в долларах
Иллюстрация: NikolayF.com / Pixabay

Банк «Ренессанс Кредит» с сентября увеличит комиссию за исходящие SWIFT- переводы в долларах США до 2%, сообщается на сайте банка. Минимальную комиссию банк повысил в пять раз — до $250. Комиссия за переводы в евро у банка составляет 5% от суммы, минимальные ее уровень — 30 евро.

Банк пояснил Frank Media, что увеличение комиссии связано со стремлением «обеспечить своевременную обработку и исполнение переводов с учетом увеличения сроков проведения их банками-корреспондентами».

Банк ужесточает условия переводов третий раз с начала августа, в общей сложности увеличив комиссию за долларовые переводы вдвое.

Две недели назад «Ренессанс кредит» объявил о введении комиссии за хранение валюты с остатком более 10 тысяч евро или долларов. Ежедневная плата за остаток по счету свыше этой суммы составит 0,05% от суммы превышения остатка. Тогда в пресс-службе банка Frank Media пояснили, что банк видит, как «клиенты стали массово скупать валюту в ожидании повышения ее курса, но не оценивая все риски ее хранения».

Ранее заградительные тарифы на хранение валюты ввел один из конкурентов «Ренессанс кредита» — ХКФ-банк.

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