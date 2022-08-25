Бывший старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов может купить крупного российского брокера

Бывший старший вице-президент Сбербанка, экс-руководитель SberCIB Андрей Шеметов может выкупить у инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олега Железко контрольный пакет в российском брокере ITI Capital (прежнее название – ITinvest).

Об этом Frank Media рассказали пять собеседников: из конкурирующего брокера, инвестфонда, а также двое, близких к компании, и один – к покупателю. Причем, трое говорят о сделке как о свершившемся факте, а двое – как о переговорах, которые продолжаются. Те, кто утверждает, что сделка закрылась, подчеркивает, что Андрей Шеметов приобрел контроль в компании, выкупив весь пакет у Da Vinci или «значительную долю».

«Due diligence потенциальным покупателем должен закончиться в конце августа. Только по его итогам будет понятно, сделка состоится или нет», — не согласен другой собеседник Frank Media, который называет информацию о уже состоявшей покупке «слухами». С ним соглашается еще один источник Frank Media: «Сделка обсуждается уже много недель. Вероятность ее заключения 50 на 50».

ITI Capital была основана в 2000 году. По состоянию на конец 2021 года брокер входил в топ-10 брокеров по обороту на Московской бирже и обслуживал более 40 тысяч физических и юридических лиц. Сейчас эти данные биржа и брокер не раскрывают. Согласно отчетности ITI Capital за 2021 год, совокупные активы брокера тогда составили 8,2 млрд рублей, балансовый капитал – 1,3 млрд рублей, размер собственного капитала — 684 млн рублей. Компания имеет лицензии на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность.

В капитале ITI Capital фонд Da Vinci появился в январе 2014 года, выкупив 63% у «Русских фондов» Сергея Васильева. Затем, как писал Forbes со ссылкой на источники, в 2016 году за счет выкупа акций у миноритариев Da Vinci нарастил свою долю в компании до свыше 95%.

На начало этого года ITI Capital была представлена в следующих юрисдикциях: Гернси, Великобритания, Казахстан и Россия. Однако в Гернси решением Королевского суда в ее подразделение было введено административное управление, а в Великобритании компания находится в процессе выхода из розничного бизнеса, который должен завершиться до 30 сентября.

По словам одного из собеседников Frank Media, Da Vinci решила выйти из российского бизнеса, который сосредоточен в Фонде II, где находилась и ITI Capital (подтверждается данными компании), поскольку инвесторы Фонда III, где сконцентрированы иностранные активы, после изменения внешнеполитический ситуации в конце февраля, считают нужным, чтобы Da Vinci вышла из активов в России. Фонду II надо выходить из России, согласен еще источник Frank Media. Еще два полагают, что продажа может быть связана с некоторыми проблемами нынешнего собственника.

Еще один источник утверждает, что Андрей Шеметов целенаправленно искал инвестиционную компанию на покупку. «Он разбирается и в инвестиционном, и в брокерском бизнесе, потому, явно, это реальная покупка для развития бизнеса», — говорит он. В марте временным исполняющим обязанности председателя правления компании стал еще один выходец из Сбербанка — Владимир Грицук, который проработал там до 2020 года, в частности, на должности исполнительного директора блока «Управление благосостоянием».

Андрей Шеметов покинул группу Сбербанк в мае 2022 года, проработав там почти 6 лет. «Андрей Шеметов принял решение сфокусироваться на собственных проекта», — сообщала тогда пресс-службе банка. До Сбербанка он четыре года работал на Московской бирже (был зампредом правления), а в 2008-2012 годах возглавлял инвестиционную компанию «Атон».

Андрей Шеметов и ITI Capital отказались от комментариев. Дозвониться до Олега Железко не удалось, Frank Media направили запрос в Da Vinci Capital.