Банки

Citigroup сворачивает свою деятельность в России. Это ей будет стоить $170 млн

Ранее компания планировала продать свой российский розничный бизнес.

Версия для печати
Citigroup сворачивает свою деятельность в России. Это ей будет стоить $170 млн
Фото: Miquel Parera / Unsplash

Citigroup официально объявила, что свернет банковское обслуживание частных клиентов, а также коммерческих организаций. Также она продолжит предпринимать попытки по продаже портфелей частных клиентов. Сворачивание бизнеса начнется уже в этом квартале.

Оно затронет примерно 2300 сотрудников и 15 филиалов, а также потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц. Но при этом Citi продолжит помогать своим международным коммерческим клиентам, у которых возникли проблемы в связи со сворачиванием операций в России.

«За последние несколько месяцев мы изучили несколько стратегических вариантов продажи этих бизнесов. Очевидно, что путь сворачивания имеет наибольший смысл, учитывая множество осложняющих факторов в нынешней ситуации. Мы сосредоточены на поддержке наших пострадавших коллег, клиентов и партнеров в этот переходный период», — отметила генеральный директор Legacy Franchises в Citi Тити Коул.

Решение о сворачивании бизнеса было принято по причине возросших финансовых рисков в России.

В связи с объявленным планом сворачивания операций Citi ожидает, что понесет расходы примерно в размере $170 млн, в основном в течение следующих 18 месяцев, в том числе, за счет реструктуризации, комиссий из-за прекращение деятельности и других связанных с этим расходов.

О своем плане выхода из российского банковского бизнеса группа объявила ещё в апреле 2021 года в рамках глобального стратегического обновления по выходу из потребительских франшиз на 14 рынках в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Мексике. В марте этого года Citi расширила свой план, включив в него прекращение местных коммерческих банковских услуг.

Ранее Frank Media сообщали, что Citigroup ведет переговоры с несколькими российскими участниками рынка, включая Экспобанк и страховую компанию «РЕСО-Гарантия», о продаже своего российского бизнеса.

Крупнейшие иностранные банки с присутствием в России пытаются выйти из активов в стране после начала военной спецоперации на территории Украины, а также расширения антироссийских санкций.

Подпишись на наш Telegram-канал Frank Media, чтобы быть в курсе самых важных новостей про деньги, банки и финансовые рынки. Без анонимности и фейков.
Frank Media
Frank Media

Проверка контрагентов

Четыре рабочих способа решить споры с контрагентами без суда

Загруженность арбитражных судов вынуждает бизнес искать альтернативные способы урегулирования споров с контрагентами. Так, по данным Судебного департамента ВС РФ за 2021 год, в арбитражных судах только первых инстанций было рассмотрено 1,1 млн исков по гражданским спорам и 237,3 тыс. — по административным. При этом нередко стороны не соглашаются с решениями

Четыре рабочих способа решить споры с контрагентами без суда

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Поиск работы бухгалтеров

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансии за 25 августа

  1. зарплата не указана, Екатеринбург, полная занятость
  2. зарплата не указана, Москва, полная занятость
  3. от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Новосибирск, полная занятость
  4. от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, Москва, полная занятость
  5. Помощник главного бухгалтера в Primula (Ландшафтно-строительная)
    от 40 000 ₽, Москва, полная занятость
  6. Главный бухгалтер в Новоборт (Подключение в сервисы Яндекс (услуги))
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Новосибирск, полная занятость
  7. Главный бухгалтер в Свифт Текникал (Нефтесервис)
    от 100 000 ₽, Москва, полная занятость
  8. Удаленный бухгалтер на первичную документацию в ДС Пейнт
    от 40 000 ₽ до 60 000 ₽, удаленно, полная занятость
  9. Бухгалтер на участок Авансовых отчетов в Тинькофф Банк (Банк)
    зарплата не указана, Москва полная занятость

Читать еще