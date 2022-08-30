Citigroup сворачивает свою деятельность в России. Это ей будет стоить $170 млн

Citigroup официально объявила, что свернет банковское обслуживание частных клиентов, а также коммерческих организаций. Также она продолжит предпринимать попытки по продаже портфелей частных клиентов. Сворачивание бизнеса начнется уже в этом квартале.

Оно затронет примерно 2300 сотрудников и 15 филиалов, а также потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц. Но при этом Citi продолжит помогать своим международным коммерческим клиентам, у которых возникли проблемы в связи со сворачиванием операций в России.

«За последние несколько месяцев мы изучили несколько стратегических вариантов продажи этих бизнесов. Очевидно, что путь сворачивания имеет наибольший смысл, учитывая множество осложняющих факторов в нынешней ситуации. Мы сосредоточены на поддержке наших пострадавших коллег, клиентов и партнеров в этот переходный период», — отметила генеральный директор Legacy Franchises в Citi Тити Коул.

Решение о сворачивании бизнеса было принято по причине возросших финансовых рисков в России.

В связи с объявленным планом сворачивания операций Citi ожидает, что понесет расходы примерно в размере $170 млн, в основном в течение следующих 18 месяцев, в том числе, за счет реструктуризации, комиссий из-за прекращение деятельности и других связанных с этим расходов.

О своем плане выхода из российского банковского бизнеса группа объявила ещё в апреле 2021 года в рамках глобального стратегического обновления по выходу из потребительских франшиз на 14 рынках в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Мексике. В марте этого года Citi расширила свой план, включив в него прекращение местных коммерческих банковских услуг.

Ранее Frank Media сообщали, что Citigroup ведет переговоры с несколькими российскими участниками рынка, включая Экспобанк и страховую компанию «РЕСО-Гарантия», о продаже своего российского бизнеса.

Крупнейшие иностранные банки с присутствием в России пытаются выйти из активов в стране после начала военной спецоперации на территории Украины, а также расширения антироссийских санкций.