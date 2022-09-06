Минфин и ЦБ выступили за легализацию трансграничных расчетов в криптовалюте

Министерство финансов России и Центробанк переосмыслили свои позиции и согласились, что в нынешних условиях без международных расчетов в криптовалюте не обойтись, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью замминистра финансов Алексея Моисеева на «России 24». Ведомства считают, что такие трансграничные транзакции необходимо легализовать. Однако разница в подходах к регулированию Минфина и ЦБ осталась.

«Но могу сказать, что и Центробанк переосмыслил [подход] с учетом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем. Потому что инфраструктура, которую мы планируем создавать, слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны в первую очередь легализовать как-то. С одной стороны, дать возможность людям это делать, с другой — поставить под контроль, чтобы не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее», — пояснил Моисеев.

В части обсуждения законопроекта по регулированию майнинга, Моисеев уточнил, что позиции Минфина и ЦБ по этому поводу сближаются.

«Надеюсь, на какой-то компромисс выйдем, чтобы уже в осеннюю сессию принять что-то, как минимум что касается майнинга. Там очень заинтересовано в принятии закона о майнинге Минцифры и даже Минэнерго, потому что им надо как-то организовывать весь этот дикий капитализм, который сейчас развивается на этом рынке. В части закона о майнинге я принципиальных разногласий не вижу, они остались только текстуальные, думаю, что мы их довольно быстро урегулируем», — приводит «Интерфакс» цитату замминистра.

До этого Минфин выступал против запрета криптовалют и «за» их регулирование, ведомство подготавливает концепцию для их контроля.

Банк России, в свою очередь, выступил с предложением законодательного запрета майнинга криптовалют на территории России. Регулятор не планирует запрещать куплю, продажу или владение самой криптовалютой для россиян, однако ранее предлагал ввести ответственность за нарушение запрета на оплату товаров и услуг этой криптовалютой. ЦБ также планировал запрещать куплю, продажу или владение криптовалютой для россиян — в этом ему должны помочь данные центральных банков других стран. Кроме того, ЦБ выступал с инициативой законодательного запрета вложений в криптовалюты и связанных с ними инструментов для российских финансовых организаций. В целом регулятор скептически относился к развитию рынка криптоактивов.

Россия оказалась на втором месте в рейтинге государств с наибольшей долей держателей криптовалюты среди населения в 2021 году — ее доля в общей структуре составляет 11,9%.