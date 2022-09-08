ЦБ ограничит покупку иностранных ценных бумаг из «недружественных» юрисдикций

С 1 октября ЦБ ограничивает продажу неквалам ценных бумаг "недружественных" стран, а с нового года вводит полный запрет на них.

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ЦБ ограничит покупку иностранных ценных бумаг из «недружественных» юрисдикций

Брокеры с 1 октября не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению иностранных ценных бумаг эмитентов из недружественных юрисдикций, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам, следует из сообщения регулятора.

«С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%», — отмечается в пресс-релизе Банка России. Со следующего года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

Как отмечает регулятор, это его решение должно минимизировать инфраструктурные риски для неквалифицированных инвесторов, «поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами».

В ЦБ отмечают, что от блокировки уже пострадали 5 млн российских инвесторов. При этом «защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции».

«Предписание касается также поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов (ПФИ. — FM), базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам», — подчеркивает регулятор в своем сообщении, добавляя, что ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.

Решение по операциям с бумагами из «дружественных» юрисдикций ЦБ обещал принято позже, «с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран»

В конце июля ЦБ выступил с инициативой запретить «неквалам» покупать иностранные бумаги. Причем речь шла об акциях из всех юрисдикций – «дружественных» и «недружественных». Планировалось, что исключение составят бумаги Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в России. Минфин выступил категорично против такой идеи: по мнению министерства, бумаги, выпущенные эмитентами из «дружественных» юрисдикций, должны быть доступны неквалифицированным инвесторам. Профучастники также заявили о несогласии с инициативой ЦБ.

Позже ЦБ заявил, что готов обсуждать смягчение своей позиции по запрету неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги, но при определенных условиях: бумаги «дружественных» нерезидентов могут быть доступны, если отсутствует кастодиальный риск, а также после прохождения инвесторами тестирования и получения дополнительного информирования о присущих рисках по таким инструментам.

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