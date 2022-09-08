Мосбиржа допустит «дружественных» нерезидентов к рынку акций с 12 сентября

Московская биржа допустит клиентов-нерезидентов из «дружественных» стран к совершению операций на рынке акций, и, кроме того, доступ получат и «нерезы», подконтрольные российским юридическим и физическим лицам, следует из пресс-релиза торговой площадки.

Также эти клиенты смогут заключать сделки репо и репо с центральными контрагентами с акциями и облигациями.

Однако из списка ценных бумаг, с которыми могут совершать сделки «нерезиденты», подконтрольные российским лицам, исключены акции стартегических и ряда иных предприятий.

Мосбиржа допустила с 15 августа к торгам облигациями нерезидентов из «дружественных» стран, а также нерезидентов, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

На данный момент торговая площадка также дорабатывает механизм торгов для «недружественных» нерезидентов на рынке акций. На первом этапе такие инвесторы смогут торговать только в режиме переговорных сделок (РПС), а не в отдельном стакане. Причем клиринг у таких участников торгов тоже будет своим.