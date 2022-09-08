В России могут разрешить покупать слитки без НДС напрямую у заводов — не только у банков

Физическим лицам в России могут разрешить приобретение слитков драгоценных металлов без НДС не только у банков, но и напрямую у аффинажных предприятий и организаций, которые изготавливают банкноты и монеты ЦБ, следует из законопроекта депутата Владислава Резника. Такую же инициативу предлагал Минпромторг в рамках второго пакета плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

«Предлагается установить преференциальный налоговый режим освобождения от НДС операций по реализации слитков драгоценных металлов физическим лицам со стороны: 1) аффинажных организаций; 2) организации, изготавливающей банкноты и монету Банка России», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, депутат предложил передать правительству регулировку купли-продажи аффинажными заводами золотых слитков с учетом ограничения оборотов. Резник предлагает органу взять на себя создание перечня единых требований к слиткам, «с целью унификации и стандартизации национального розничного рынка инвестиционных драгоценных металлов».

По мнению Резника, увеличение участников этого рынка и стандартизация требований приведет к «росту ликвидности слитков драгоценных металлов, сужению спредов цен покупки-продажи для физических лиц, повышению роли инвестиционных драгоценных металлов в дедолларизации национальной экономики».

Ранее при покупке золотого слитка в банке необходимо было платить налог в 20%. При продаже слитка вернуть этот налог назад нельзя. В марте был отменен НДС при покупке россиянами золота в банках. В июне был отменен НДФЛ в 13% при продаже слитка.

В августе крупнейшие банки с момента отмены НДС при продаже драгоценных металлов гражданам резко увеличили реализацию золотых слитков в связи с запросом со стороны населения, которое рассматривает драгметалл как инвестицию. Однако вложения в золотые слитки — это долгосрочная инвестиция, даже с учетом снятия налоговых ограничений. Банки выкупают их в ограниченном количестве отделений, причем преимущественно свои слитки, а цена покупки на 15–25% ниже цены продажи. Кроме того, необходимо обеспечить идеальное состояние слитка в случае продажи, иначе можно потерять часть вложенных средств.