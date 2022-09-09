ЕЦБ впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 75 базисных пункта

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку впервые в истории на 75 базисных пункта до 1,25% годовых, указано в пресс-релизе регулятора. Помимо этого в сообщении банка отмечается, что с 14 сентября 2022 года будут увеличены процентные ставки по основным операциям рефинансирования и по маржинальной кредитной линии и депозитной линии до 1,25%, 1,5% и 0,75% соответственно.

В связи с тем, что ставка по депозитным кредитам будет выше нуля, Совет управляющих принял решении приостановить действие двухуровневой системы, установив множитель на ноль.

Данное решение было принято с целью вернуть инфляцию к среднесрочному целевому показателю ЕЦБ в 2%. Также в планах регулятора повысить процентные ставки, снизить спрос и защититься от риска повышения инфляционных ожиданий, так как после пересмотра прогнозов по инфляции эксперты на конец 2022 года ожидают показатель на уровне 8,1%.

В конце июля ЕЦБ повысил базовую ставку до 0,5% на 50 базисных пунктов (б.п.) с нулевого уровня впервые с ноября 2011 года. Аналитики ожидали увеличения ставки до 0,25%. Регулятор планировал нормализовать ставку в зависимости от инфляционных значений. ЦБ также с 27 июля 2022 года поднял процентные ставки по операции рефинансирования — до 0,5%, маржинальной кредитной линии — до 0,75% и депозитной линии до 0,00%.