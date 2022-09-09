Минфин готов обсудить снижение НДФЛ для релоцированных россиян

Минфин готов обсуждать снижение ставки НДФЛ для «дистанционных» работников российских компаний, которые трудятся из-за рубежа. Задача Минфина — не нарастить поступления налогов от релоцированных россиян, а сохранить доходную базу региональных бюджетов, рассказал в кулуарах Московского финансового форума замминистра РФ Алексей Сазанов.

«Эти люди раньше работали из РФ и платили здесь налоги, мы просто хотим сохранить доходы субъектов. Мы не то что специально это делаем, чтобы 30% собрать, мы просто хотим, чтобы те доходы от НДФЛ, которые поступали в доходы субъектов, сохранились», — цитирует чиновника «Интерфакс».

«Если препятствием будет 30%-я ставка, мы готовы обсуждать», — сказал Сазанов.

В июле Минфин предложил обязать сотрудников российских компаний, работающих из-за рубежа, платить налоги в России. Появление нового пласта дистанционных работников, трудящихся на российский бизнес из-за рубежа потребовало «определенности в правила налогообложения», объясняло министерство.

Сейчас, когда человек работает на российскую компанию, но находится при этом за границей, его работодатель может не удерживать налог, если не считает источник российским. Такого подхода ранее придерживался и Минфин, определяя место, где фактически выполняется работа по местонахождению работника. При этом Минфин хочет обязать российские компании отслеживать местонахождение дистанционных сотрудников под угрозой штрафа в 20% от суммы неуплаченного налога.

Минфин разъяснил, как будет рассчитываться НДФЛ для уехавших за рубеж сотрудников российских компаний. Если у РФ заключено соглашение об избежании двойного налогообложения со страной, куда релоцировался гражданин, работающий на российскую компанию, то налог, исчисленный в другой стране, можно уменьшить на сумму НДФЛ, уплаченного в России. При этом инициатива Минфина не коснется налогообложения доходов работников зарубежных филиалов российских компаний.