Российские банкоматы поступят в банки этой осенью

В Центробанке разработали «дорожную карту» по поставке российских банкоматов на рынок, согласно которой первые образцы устройств для тестирования банки получат уже этой осенью, а серийные партии — в первом квартале 2023 года, узнал «Коммерсант». Однако даже после выхода АТМ на рынок будут продолжаться работы по их локализации — полному импортозамещению всех частей устройства. Банкоматы предоставят два крупнейших российских производителя БФС и САГА.

9 сентября прошло заседание совета по наличному денежному обращению (НДО) при ЦБ, где и была продемонстрирована «дорожная карта». В диалоге участвовали как компании-производители, так и покупатели оборудования. Участники обсуждали проблемы импортозамещения в сфере работы банков с наличными — вопросы потребности в счетно-сортировальных машинах, банкоматах, валидаторах, а также формирования технических требований к ним.

«В первой половине 2023 года будут отрабатываться, пилотироваться первые версии, а с середины года вполне возможен выход на промышленное производство и предложение отечественных банкоматов уже для всех банков», — отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Но уточнил, что даже после вывода на рынок серийных партий банкоматов, примерно ближайшие два года будет продолжаться работа по их локализации.

Как замечает «Коммерсант», это важная оговорка, так как, банкомат, полностью состоящий из российских запчастей и содержимого, произвести невозможно. В России могут создать корпус и механические части устройства, но электронная начинка «по большей части в РФ не производится и вряд ли скоро будет», заявил изданию один из собеседников. Поэтому производство отечественных АТМ будет похоже на метод отверточной сборки — отечественный корпус с импортным содержимым с варьирующейся локализацией.

Ранее директор департамента «Центр управления наличным денежным обращением» Сбербанка Алексей Пономаренко отметил, что для участников банковской отрасли техническое обслуживание существующих банкоматов стало более дорогим и долгим, поставка необходимого для устройств оборудования также занимает больше времени после того, как иностранные вендоры ушли из России.

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