Турецкие банки приостановливают работу с платежной системой «Мир»

США и ЕС усиливают давление на банки страны из-за сотрудничества с Россией

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Турецкие банки приостановливают работу с платежной системой «Мир»

Крупные турецкие банки Denizbank и Is bankasi прекратили обслуживание карт российской платежной системы «Мир», сообщает «Прайм» со ссылкой на сами банки.

Первым приостановил работу с платежной системой «Мир» Is bankasi. Такое решение банк принял после предупреждения США о возможных вторичных санкциях. Банкоматы турецкого кредитора перестали выдавать турецкие лиры при снятии с карты «МИР», ссылаясь на «превышение суточного лимита».

В середине сентября Минфин США пригрозил санкциями тем финансовым учреждениям, которые работают за пределами США и заключают новые или расширенные соглашения с НСПК, оператором платежной системы «Мир», — они рискуют оказаться в списке компаний, способствующих обходу американских санкций, так как помогают расширять зону использования этой платежной системы за пределами территории России.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз начинают усиливать давление на Турцию, чтобы прекратить обход местными банками антироссийских санкций. По мнению американских и европейских властей, турецкий банковский сектор является лазейкой для незаконных финансовых операций для российских компаний и бизнесменов. Штаты будут следить за турецкими банками, которые подключились к российской платёжной системе «Мир», а Брюссель отправит в Турцию делегацию для переговоров с официальными лицами страны, сообщали Financial Times два чиновника.

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