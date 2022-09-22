Индекс потребительских настроений в России в сентябре снизился впервые с марта

Индекс потребительских настроений, который отражает экономические настроения населения, снизился в сентябре впервые с марта, сообщает ЦБ в информационно-аналитическом комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» (он основан на данных опроса «инФОМ»). Он относительно августа упал на 0,5 пункта, до 97,8 пункта

В частности, второй месяц подряд снижается индекс ожиданий, который включает оценки перспектив личного материального положения на год вперед и перспектив изменения экономических условий в стране на год и пять лет вперед. В сентябре его значение составило 109,6 пункта (-1,1 пункта к августу).

«В сентябре продолжалось снижение оптимизма респондентов относительно перспектив развития страны на год и пять лет вперед, при этом ожидания изменения личного материального положения немного улучшились», — отмечается в комментарии.

В то же самое время индекс текущего состояния в сентябре продолжил рост. Его значение составило 80,1 пункта (+0,4 пункта к августу). Он включает оценки фактического изменения личного материального положения за год и оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок. Впрочем, «повышение в сентябре произошло только за счет улучшения ответов относительно крупных покупок, изменение личного материального положения респонденты стали оценивать несколько хуже, чем месяцем ранее».

Кроме того, в сентябре возросла склонность домохозяйств к потреблению. Доля респондентов, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не сберегать, увеличилась до 29,6% (+2,4 процентных пункта к августу) – это максимум с января 2022 года.