Налоговые изменения 2022

Россия приостановила соглашение об избежании двойного налогообложения с Латвией

Указ об этом подписан президентом Владимиром Путиным

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Россия приостановила соглашение об избежании двойного налогообложения с Латвией

Россия приостанавливает соглашение об избежании двойного налогообложения с Латвией. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В тексте документа говорится, что соответствующие поправки в законодательство правительство внесет в Госдуму.

В начале сентября замминистра финансов Алексей Сазонов заявил, что Россия будет углублять сотрудничество в сфере налогообложения с «дружественными» странами. На разрыв налогового обмена и сотрудничества или соответствующие заявления об этом от официальных лиц других государств Россия будет оперативно реагировать — приостанавливать соглашения в ответ или даже выходить с инициативой об их денонсации, говорил он.

Весной 2022 года правительства ряда стран заявили о том, что прекращают обмен финансовой информацией с РФ, которая используется Россией для целей налогообложения российских граждан и бизнеса. Среди них Великобритания, Германия, США. Латвия и Украина приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения с РФ.

Обмен финансовой информацией помогает странам собирать налоги в зарубежных источниках и разыскивать уклонистов, которые прячут в других юрисдикциях свои доходы. Соглашения об избежании двойного налогообложения, напротив, позволяют добросовестным налогоплательщикам снизить налоговую нагрузку за счет зачета налогов.

Источник: Frank Media
Frank Media
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