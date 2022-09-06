Новый предлог для выявления недоимки

Согласно заключённому договору подряда качество выполненной подрядчиком работы, результат которой принял заказчик, должно соответствовать условиям этого договора (п. 1 ст. 721 ГК РФ).

Если данным договором (обычаями делового оборота), или в соответствии с действующим законодательством для этих работ установлен гарантийный срок, то в его течение они должны соответствовать установленному качеству (п. 1 ст. 722 ГК РФ).

В случае выявления заказчиком каких-то недостатков в принятом результате работ он, по п. 1 ст. 723 ГК РФ, вправе потребовать от подрядчика:

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Устранение подрядчиком выявленных заказчиком недостатков в принятом полгода-год назад, и то и раньше, результате работ, и передача его заказчику вновь, для этого нерадивого (или невезучего) подрядчика не является реализацией ни в регистрах бухгалтерского учета, ни для целей налогообложения.

Хотя при формальном прочтении п. 1 ст. 39 НК РФ такой вывод сделать можно.

Ведь там сказано, что реализацией работ организацией признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача результатов выполненных работ одним лицом для другого лица — на безвозмездной основе.

Итак, что происходит при гарантийном ремонте у подрядчика, когда заказчик, до истечения гарантийного срока (по договору, по закону, и пр.) выявил недостатки и потребовал их устранить.

Когда (в установленный договором срок) работы были выполнены и заказчик принял их результат, который его устроил, на дату подписания акта «сдал-принял».

Согласно п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации» в регистрах бухгалтерского учета подрядчик должен признать доход, в сумме, установленной договором (за вычетом налога на добавленную стоимость) записями:

Дебет счета 62 Кредит счета 90.1;

Дебет счета 90.3 Кредит счета 68.02;

Дебет счета 90.2 Кредит счета 20.

Налогооблагаемая база по НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146) подлежит увеличению на сумму, отраженную в регистрах бухгалтерского учета записью: Дебет счета 90.3 Кредит счета 68.02.

Для целей налога на прибыль отражаем доход (в сумме выручки за минусом НДС) (п. 2. ст. 249 и п.1 ст. 271 НК РФ).

Он подлежит уменьшению на сумму понесенных по этому договору затрат, которые были признаны расходами (п. 1 ст. 253 НК РФ).

Эти расходы могут быть равны расходам в регистрах бухгалтерского учета, но не всегда.

Определен финансовый результат в бухгалтерском учете, посчитан НДС соответствующего налогового периода, посчитан и налог на прибыль.

Год закончился, подрядчик уже, может, больше и не сотрудничает с этим заказчиком.

Но тут от него приходит обоснованная претензия, что выявлены какие-то косяки, виноват в которых подрядчик (две винтки в свое время не довинтили, и три крутки не докрутили), так что, будьте добры, срочно прибывайте и исправляйте, а иначе…

И «иначе» это для подрядчика может быть весьма болезненным. И он, не требуя никакого дополнительного вознаграждения, исправляет допущенные им в прошлом, а то и позапрошлом году эти самые косяки. На что, естественно, тратятся, порой и немаленькие, ресурсы.

Для учета таких затрат в регистрах бухгалтерского учета предусмотрен балансовый счет 28.

Следовательно:

Дебет счета 28 Кредит счетов 10, 70, 69, 25, 60 и др.

Далее заказчик подписывает один акт «сдал-принял», согласно которому его результат ремонта (исправления выявленных недоделок) устроил.

Исторически сложилось, что такие затраты списываются записями:

Дебет счета 20 Кредит счета 28.

И для целей налогообложения прибыли они признаются прочими расходами, связанными с производством и реализацией (подп. 9 и подп. 47 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Но мое личное мнение, что точнее будет отражать такие расходы в регистрах бухгалтерского учета, как прочие, то есть записями:

Дебет счета 91.2 Кредит счета 28.

Для целей налогообложения прибыли их следует считать косвенными, раз нельзя признать внереализационными.*

*Если кто-то готов с этим поспорить, то я всегда открыт для конструктивной дискуссии. Обращайтесь.

С бухучетом и прибылью разобрались.

А вот с НДС гораздо интереснее.

Как мы уже говорили выше, выручка по данному договору, согласно которому подрядчик обязан, в случае чего, за свой счет устранить выявленные недостатки, была отражена несколько (или намного раньше), тогда же был отражен и НДС, подлежащий получению в составе этой выручки.

Теперь, по этому же договору, мы вновь выполняем определенные работы и передаем их результат заказчику, не получая за это ничего. То есть возникли дополнительные расходы по уже исполненному договору, НДС с которого был начислен.

Облагается ли передача этих исправлений налогом на добавленную стоимость, то есть признается она реализацией по НДС?

Вот такой вопрос организация задала финансовому нашему ведомству, аргументируя его вышеуказанными рассуждениями.

Ответ (с моей точки зрения — весьма странный) был дан в письме Минфина России от 22.07.2022 № 03-07-11/70767.

Привожу его практически дословно.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе на безвозмездной основе.

Пунктом 2 статьи 146 и статьей 149 Кодекса установлены перечни операций, не признаваемых объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость и освобождаемых от налогообложения данным налогом.

При этом операции по выполнению налогоплательщиком работ по устранению в течение гарантийного срока, установленного договором на выполнение работ, недостатков, выявленных в ранее выполненных этим налогоплательщиком работах, осуществляемых в том числе без взимания дополнительной платы, в указанных перечнях не поименованы, в связи с чем такие операции облагаются налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

— Почему?

— Потому что результат работ передан безвозмездно.

И боюсь накаркать, но что-то мне подсказывает, что довольно скоро начнутся наезды со стороны налоговиков по выявленной якобы «недоимке» по налогу на добавленную стоимость со стоимости работ по устранению выявленных недоделок.

Бюджету нужны деньги.

Кстати, кто-то меня опередил, и дал уже краткий комментарий к этому письму: https://www.klerk.ru/buh/news/534431/