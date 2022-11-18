Прямые затраты на выполнение СМР: Давальческие материалы (инструменты и спецодежда)

В предыдущей публикации был довольно подробно, как мне кажется, рассмотрен порядок отражения в учете передачи подрядчику (субподрядчику) давальческих материалов.

Но, кроме материалов, генподрядчик (заказчик) может передать субподрядчику (подрядчику), так же, как и материалы, без перехода права собственности, и другие активы, необходимые при производстве СМР — оборудование, инструменты и т. д.*

*Как-то, кстати, от клиента приходил как раз такой вопрос.

Мы заключили договор подряда с индивидуальным предпринимателем на выполнение СМР. По условиям договора работы выполняются из наших материалов. Кроме того, мы ему должны передать и необходимые инструменты, а также обеспечить его работников спецодеждой.

Действующим законодательством передача таких активов, как инструменты или оборудование, не запрещена, следовательно — разрешена.

Требовать ли за это от субподрядчика какую-либо компенсацию за использование переданного имущества — в виде арендной платы, оплаты услуг заказчика (п. 2 ст. 747 ГК РФ) либо считать это непосредственной обязанностью заказчика (генерального подрядчика) — решать сторонам договора.

https://www.klerk.ru/tribune/209610/539674/

Минфин России в свое время (письмо от 23.09.2004 № 03-03-01-04/1/57) указал, что предоставление заказчиком подрядчику во временное пользование оборудования должно быть признано безвозмездно оказанной услугой в том, и только в том случае, если таковое предоставление не предусмотрено заключенным договором, либо дополнительным к нему соглашением.

Если подрядчику на условиях, предусмотренных договором, передается какое-либо оборудование (основное средство), то его передача должна быть оформлена соответствующим первичным документом (актом приема-передачи).

Переданный во временное пользование подрядчику объект основных средств, продолжающийся эксплуатироваться в производственных целях, остается на балансе заказчика (генерального подрядчика). По нему точно также продолжает начисляться амортизация, как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения прибыли.

Если передаются инструменты, принятые к учету у заказчика, как запасы (хозяйственный инвентарь), то их передачу, считаю, необходимо оформить в том же самом порядке, как и передачу давальческих материалов.

Вначале выписывается накладная по форме М-15.

Стоимость переданных в эксплуатацию инструментов и другого хозяйственного инвентаря подлежат списанию на затраты на дату их отпуска (п. 38 ФСБУ 5/2019, подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).

Однако эта норма применима только к инструментам, выданным для выполнения работ своими силами, то есть своим работникам.

В рассматриваемой ситуации, когда субподрядчику, кроме материалов, передаются еще и инструменты, необходимые для производства СМР из этих материалов, списать их стоимость на производственные затраты, можно по аналогии с давальческими материалами. То есть только после того, как от субподрядчика будет принят результат работ и получен отчет об использовании этих инструментов. Кроме того, необходимо будет получить еще подтверждение от своих производственников, что данный инструмент действительно был необходим для производства именно этих работ. А то может получиться, что для производства, например, малярных работ субподрядчику были выданы ломы и лопаты, а для штукатурных работ — кисти, валики, краскопульты и перфораторы.

Таким образом, выдача подрядчику для производства работ «давальческих» инструментов еще не означает списание их стоимости на затраты. Для учета такого инвентаря, по нашему мнению (опять таки по аналогии с давальческими материалами) оптимально будет к субсчету «Хозяйственный инвентарь» (10.09 или 10.21... и что-то там еще) ввести еще субсчет «Хозяйственный инвентарь, выданный подрядчику».

И только после того, как подрядчик передаст заказчику выполненный им результат работ, и отчитается об использовании полученных инструментов именно на выполнение этих работ, заказчик сможет списать их на затраты.

То есть, еще раз повторим, учет «давальческих» инструментов должен быть полностью аналогичен учету давальческих материалов.

А вот обеспечить такого субподрядчика (у которого ни материалов, ни инструмента, а только желание ударно потрудиться) еще и спецодеждой (также на давальческих началах), боюсь, не получится.

Стоимость спецодежды и других средств индивидуальной защиты, предусмотренных действующим законодательством, включается в состав материальных расходов на дату ввода его в эксплуатацию (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ).

Однако обязанность по обеспечению специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты возникает у работодателя по отношению к своим сотрудникам (ст. 221 ТК РФ). То есть спецодежда подлежит списанию на расходы при выдаче ее физическим лицам, заключившим с организацией трудовой договор.

Выдача спецодежды представителям другой организации, выполняющей работы по договору подряда, действующим законодательством не предусмотрена.

И даже если обеспечение спецодеждой работников подрядчика по договору возложено на заказчика (ну так начальники между собой решили), признать ее стоимость расходами, уменьшающими налогооблагаемую прибыли, считаю, не получится.

Выход здесь, опять таки, по моему мнению, только один. Выставить субподрядчику счет на продажу ему этой спецодежды с последующим зачетом при оплате выполненных работ.

Таким образом, передача сотрудникам подрядчика необходимых для выполнения работ материалов и инструментов действующему законодательству не противоречит. Их стоимость в полном размере может быть включена в стоимость выполненных подрядчиком работ как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения.

А вот специальную одежду и другие средства специальной защиты можно только продать.

Однако при заключении такого договора нужно иметь в виду, что налоговые органы, равно как и трудовая инспекция, в данной ситуации могут переквалифицировать такой договор, по которому подрядчик (индивидуальный предприниматель) предоставил заказчику только свой персонал — без наличия собственного оборудования, материалов, инструментов, спецодежды и пр. — в договор аутстаффинга, то есть заемного труда.

К такому же выводу пришел и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в своем Постановлении от 25.06.2019 № 15АП-7987/2019 по делу № А53-41188/2018.

Оказывать такие услуги (ст. 341.1 ТК РФ, п. 3 ст. 18.1 Закона Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») индивидуальный предприниматель не имеет права. Таковое деется лишь аккредитованным частным агентствам занятости, либо аффилированным по отношению к заказчику юридическим лицам.

И есть довольно большая вероятность, что такой договор может быть признан противоречащим действующему законодательству со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Следовательно, можно предусмотреть в договоре выполнение работ из давальческих материалов. Можно также указать, что часть оборудования и инструментов тоже будут «давальческими». Заказчик может взять на себя и хлопоты по приобретению спецодежды для подрядчика.

Но когда все это будет в одном договоре — очень большой риск.