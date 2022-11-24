Другие прямые затраты при производстве СМР

В предыдущих ноябрьских публикациях был рассмотрен порядок отражения в регистрах бухгалтерского учета некоторых затрат по производству строительно-монтажных работ – материальных, общепроизводственных, общехозяйственных. В зависимости от метода распределения этих затрат между отдельными заказами (объектами, договорами) в регистрах бухгалтерского учета они могут быть как прямыми, так и косвенными.

Для целей налогообложения прибыли, так как они включаются в себестоимость СМР, а не списываются ежемесячно на расходы, они будут прямыми.

Заработная плата и страховые взносы.

Но сами себя материалы в результат выполненных работ не переведут, поэтому без трудовых ресурсов, то есть рабочих рук на стройке не обойтись. Волонтеров на выполнение СМР, естественно найти не удастся (хотя многое работодатели искренне считают, что сам факт работы на их фирму – уже счастье), поэтому за исполнение трудовых обязанностей рабочим на стройке придется платить.

Как, за что конкретно, и сколько именно платить нанятому сварщику, монтажнику или штукатуру – должно быть предусмотрено заключенным с ним трудовым договором.

И еще раз хотелось бы обратить внимание, что самая продвинутая в последнее время тема – привлечение самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход), в строительстве (процентах в 95 – 98) не срабатывает.

Ну, какой, .... (тут далее минут на пять, как в фильме «Бриллиантовая рука», непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений) договор с самозанятым, когда в нем указан график работы, обязательства организации по обеспечению его спецодеждой, порядок предоставления ему отпуска и т. д., и т. п., и пр.

Срочный (ну, или бессрочный), но договор этот – ТРУДОВОЙ.

Также не буду здесь обсуждать и применяемые в организации для той иной категории работников системы оплаты труда.

Скажу только, что, еще с советских времен можно, в частности, использовать:

– повременную систему оплаты труда;

– сдельную систему;

– сдельно-премиальную;

– аккордную;

– бестарифную.

Какую конкретно систему оптимально применять при выполнении тех или иных конкретных видов СМР, тоже сказать не берусь. Тут все зависит от 100500 факторов. И если у кого-то успешно работает аккордная система, то в другой организации при выполнении точно таких-же работ выгоднее будет применять повременную, или там, бестарифную.

Почему? А вот так руководство решило, и правильно сделало.

То есть все это не проблемы бухгалтерии, а других служб строительной организации.

В бухгалтерию же, желательно в первые дни после окончания месяца, должна поступить информация о сумме начисленной заработной платы каждому конкретному работнику за работу на конкретном объекте.

Хотя не исключено, что заработная плата будет начислена одной общей суммой на бригаду в целом на работу на двух-трех, а то и четырех объектах в течение одного месяца.

Как распределить её между конкретными работниками и конкретными объектами?

Тут методы могут быть разными.

Если бригаде зарплата начисляется одной общей суммой, то должен быть и предусмотрен механизм ее распределения между членами этого трудового коллектива – согласно коэффициентам трудового участия (КТУ), или как-то еще. Например, согласно тарифным ставкам или отработанному времени.

Если в организации почему-то не ведется учет отработанного времени сотрудниками на том или ином объекте (хотя и должен), то распределение начисленной заработной платы между объектами может быть произведено согласно какому-то выбранному организацией экономически обоснованному показателю, например, прямым расходам.

Однако в любом случае в конечном итоге, начисленная производственным работникам заработная плата должна быть включена в себестоимость выполненных за соответствующий отчетный период СМР записями:

Дебет счета 20 Кредит счета 70.

Начисленные на эту заработную плату страховые взносы в порядке, предусмотренном главой 34 «Страховые взносы» НК РФ, считаю, также необходимо включить в ту же самую статью затрат, как и в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения прибыли.

Записи будут:

Дебет счета 20 Кредит счета 69 (по соответствующим субсчетам).

Другие статьи затрат.

Кроме вышеуказанных статей затрат – материалов (счет 10), заработной платы (счета 70 и 69), общепроизводственных затрат (счет 25), общехозяйственных затрат (счет 26) организация имеет право включить и другие статьи.

Какие именно? Это организация должна решить для себя самостоятельно, дабы установить влияние различных технико-экономических факторов на уровень затрат и на этом основании выявить и прогнозировать пути дальнейшего их снижения при выполнении строительно-монтажных работ. (это я не сам сочинил, а списал с какой-то умной книжки).

Транспортные затраты.

Материалы сами себя к месту выполнения работ, то есть на строительную площадку не доставят. И организация в любом случае понесет затраты на их доставку. И может быть принято решение не включать эти затраты (как на доставку материалов от поставщиков, так и их перемещение между складами или участками) в стоимость этих самых материалов, а учитывать их отдельно, как самостоятельную статью затрат. О возможности применения такого способа учета было подробно рассмотрено в он-лайн курсе.

Если, например, материалы в организацию поступают в количестве, необходимом для производства СМР за месяц, и остатков на складах практически нет, то, может быть и нет большого смысла включать затраты на транспортировку материалов в их стоимость, а списывать на затраты отдельной статьей.

Записи, в этом случае могут быть:

Дебет счета 20 Кредит счета 23 (если используется свой транспорт);

или

Дебет счета 20 Кредит счета 60 (если транспорт привлеченный).

Но посоветовать применять такой метод, или не применять ни в коем случае – не могу. Для кого то это будет удобным и оптимальным, для кого то – нет. Но право применения – есть. А уж дальше – сами, сами, сами... Посчитайте, прикиньте для себя, примите решение...

Роботы (точнее, их результат), принятые от субподрядчиков.

Генеральный подрядчик, привлекающий к выполнению СМО одного или нескольких субподрядчиков, считаю, не то, что имеет право, а просто обязан вести учет затрат по принятию от них результата работ, как отдельную статью, а то и вообще на отдельном субсчете.

И принятие результата выполненных работ от субподрядчика подлежит отражению записями:

Дебет счета 20 Кредит счета 60.

Как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения прибыли эти затраты признаются прямыми.

В зависимости от вида выполняемых работ подрядчик может вести учет затрат на их выполнение и по другим статьям.

Таким образом, по окончанию месяца по дебету счета 20 будет отражена сумма фактических затрат на выполнение СМР, сгруппированная по соответствующим статьям.